SEA Games 32 có kỷ lục đầu tiên

CampuchiaKình ngư Thái Lan Jenjira Srisaard phá kỷ lục 50m bơi ếch nữ SEA Games tối 6/5.

Jenjira Srisaard giành HC vàng bơi đầu tiên cho Thái Lan ở nội dung 50m ếch. Ảnh: Hiếu Lương

Srisaard chạm đích với thành tích 31 giây 22, trở thành VĐV đầu tiên tại SEA Games 32 phá một kỷ lục. Kỷ lục cũ là 31 giây 29 thuộc về kình ngư Singapore Ho Ru’En Roanne lập tại Malaysia năm 2017.

Kình ngư Thái Lan cũng vượt qua thành tích tốt nhất của bản thân là 31 giây 91 lập tại ASIAD 2014 tại Hàn Quốc.

Srisaard nhanh hơn người về nhì Letitia Sim của Singapore 40% giây. Xếp thứ ba là VĐV Malaysia Phee Jinq En với 31 giây 94. Kình ngư 14 tuổi Nguyễn Thuý Hiền của Việt Nam về thứ sáu với 32 giây 70.

Thành tích chung kết 50m bơi ếch nữ SEA Games 32. Ảnh: Hiếu Lương

Srisaard sinh năm 1995, là nữ VĐV bơi hay nhất Thái Lan lúc này. Ở SEA Games 31, cô giành hai HC vàng 50m tự do và 50m bướm, ba HC bạc 100m tự do, 50m ếch và 4x100m tự do tiếp sức cùng một HC đồng 4x100m hỗn hợp tiếp sức.

Sau bốn kỳ đại hội đến lúc này, Srisaard đã giành tổng cộng ba HC vàng, tám HC bạc và hai HC đồng.

Ngày thi đấu đầu tiên môn bơi SEA Games 32 kết thúc với sáu nội dung. Ngoài Thái Lan, Singapore áp đảo với bốn HC vàng 100m tự do nam, 100m ngửa nam, 200m bướm nữ và 4x100m tự do tiếp sức nữ. Việt Nam giành một HC vàng, của Trần Hưng Nguyên ở nội dung 200m hỗn hợp nam.

Hiếu Lương (từ Phnom Penh)