Học sinh THPT được tư vấn chăm sóc da tuổi dậy thì

Hà NộiHơn 1.500 học sinh THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tham gia buổi tư vấn chăm sóc da tuổi dậy thì trong chương trình School Tour thuộc Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja, sáng 1/12.

Chương trình gồm phần tọa đàm sức khỏe học đường với chủ đề "Làn da tuổi teen: Hiểu đúng - Chăm chuẩn", phần trò chơi tương tác và hoạt động thể thao.

Ở phần tọa đàm, hơn 1.500 học sinh được bác sĩ da liễu chia sẻ kiến thức về những thay đổi của làn da tuổi dậy thì, nguyên nhân gây mụn, thói quen ảnh hưởng đến sức khỏe da và cách xây dựng quy trình chăm sóc phù hợp. Chuyên gia cũng giải đáp thắc mắc và hướng dẫn học sinh nhận diện các vấn đề da liễu thường gặp để xử lý an toàn.

Chuyên gia nói về kiến thức chăm sóc da tuổi học sinh. Ảnh: VYB

Hoa hậu Quốc gia Việt Nam Nguyễn Ngọc Kiều Duy mang đến góc nhìn thực tế về việc chăm sóc da trong giai đoạn dậy thì. Cô chia sẻ thói quen sinh hoạt, tác động của môi trường và cách duy trì làn da khỏe khi lịch học, hoạt động dày đặc. Kiều Duy cũng gợi ý xây dựng quy trình chăm sóc da đơn giản, phù hợp với điều kiện học sinh để các em dễ áp dụng.

Sau phần tọa đàm, học sinh tham gia các trò chơi tương tác, giải đố kiến thức chăm sóc da, nhận quà từ Ziaja. Khu vực "Trạm tiếp sức - Play Harder", hoạt động từ 8h đến 15h, là nơi các em được soi da, nhận tư vấn trực tiếp từ bác sĩ và trải nghiệm sản phẩm.

Chương trình còn có phần trải nghiệm thể thao với các trò chơi vận động và thử thách kỹ năng bóng rổ do huấn luyện viên hướng dẫn. Nhiều phần quà được trao cho học sinh thông qua các hoạt động thi kỹ thuật và thi đấu đồng đội.

Học sinh được soi da miễn phí ngay tại sự kiện. Ảnh: VYB

Sự kiện tại THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm là điểm khởi động của School Tour. Điểm đến tiếp theo sẽ được ban tổ chức tiết lộ sau khi diễn ra trận chung kết giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja khu vực Hà Nội.

Vòng chung kết diễn ra ngày 7/12 với cặp đấu THPT Phan Đình Phung - THPT Vinschool The Harmony (nội dung nữ) và THPT Cầu Giấy gặp THPT Vinschool The Harmony (nội dung nam), tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 (17 Phạm Hùng).

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, với giám sát chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Lan Anh