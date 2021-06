Sáu ứng cử viên ngôi Vua phá lưới Euro 2021

Robert Lewandowski là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cấp CLB hai mùa vừa qua. Năm 2020, anh giành giải The Best của FIFA và chỉ lỡ Quả Bóng Vàng, do đơn vị bầu chọn - tạp chí France Football - hủy giải.

Sau khi ghi 55 bàn mùa 2019-2020, Lewandowski một lần nữa cho thấy sự ổn định bằng 48 bàn ở mùa tiếp theo. Trong ba trận chơi cho tuyển Ba Lan từ đầu năm 2021, tiền đạo 32 tuổi ghi ba bàn. Lewandowski hiện giữ kỷ lục ghi 66 bàn trong 119 trận cho Ba Lan.

Nằm ở bảng E, Ba Lan sẽ phải cạnh tranh với Tây Ban Nha, Thụy Điển và Slovakia. Nếu Lewandowski thăng hoa, đội tuyển có thể vượt qua vòng bảng, thậm chí vào đến tứ kết.

Tỷ lệ cược cho khả năng Lewandowski lên ngôi Vua phá lưới Euro: 25/1.