Sắp đóng cổng bình chọn vòng loại Vietnam iContent Awards 2025

Vòng loại Vietnam iContent Awards 2025 đóng lúc 15h ngày 24/10, 9 giám khảo sẽ chấm điểm, kết hợp bình chọn của khán giả để chọn ứng viên xuất sắc bước vào chung kết.

Vòng loại Vietnam iContent Awards 2025 diễn ra ngày 3-24/10, hơn 100 đề cử chia đều cho ba hạng mục và 11 giải thưởng. Kết quả vòng này dựa trên 50% điểm bình chọn của độc giả và 50% từ hội đồng chuyên môn. Mỗi lượt vote ảnh hưởng trực tiếp thứ hạng ứng viên và quyết định những gương mặt lọt vào vòng chung kết.

Các đề cử đảm bảo tiêu chí được đăng tải trên website chương trình. Lưu ý, độc giả cần có tài khoản MyVnE để tham gia bỏ phiếu. Một tài khoản được bình chọn tối đa một lần cho mỗi hạng mục giải thưởng. Vòng loại mở cổng bình chọn mở đến 15h ngày 24/10.

Độc giả còn 49 phút để bình chọn cho ứng viên yêu thích. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, vòng chung kết diễn ra hôm 30/10-18/11. 11 đề cử sẽ được làm mới, khởi động lại hệ thống bình chọn (tức xóa lượt phiếu cũ, tính lại từ đầu). Kết quả chung cuộc mỗi hạng mục dựa trên 70% điểm đánh giá từ Hội đồng giám khảo và 30% điểm từ độc giả. Riêng giải "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" sẽ dựa trên 100% phiếu của độc giả).

Để đảm bảo tính bảo mật và hạn chế can thiệp tiêu cực lên kết quả bình chọn, ba ngày trước khi kết thúc vòng loại (3-24/10) và vòng chung kết (30/10-18/11), số lượng vote sẽ được ẩn trên trang (lưu ý việc bỏ phiếu vẫn diễn ra bình thường cho đến hết thời gian đóng cổng).

11 ứng viên thắng cuộc được công bố trong đêm trao giải dự kiến diễn ra 29/11, với sự tham dự của đại diện giới sáng tạo, nghệ sĩ và doanh nghiệp truyền thông số.

Sau ba tuần ra mắt, Vietnam iContent Awards 2025 ghi nhận không khí sôi động khi các cá nhân, tổ chức, dự án lẫn sản phẩm sáng tạo hút hàng trăm nghìn lượt vote. Khán giả cũng liên tục cập nhật, đăng tải thông tin giải thưởng trên các diễn đàn, mạng xã hội nhằm kêu gọi cộng đồng fan tiếp tục ủng hộ thần tượng.

Hạng mục Nhà sáng tạo số có nhiều gương mặt nổi bật như Khoai Lang Thang, Ninh Dương Story, Khánh Vy. Hạng mục Sản phẩm số ghi nhận sự vượt trội của concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Gia đình Haha, Những ngày trời bao la...

Hạng mục Vì cộng đồng là cuộc cạnh tranh của các ứng viên vốn được khán giả "nhớ mặt đặt tên". Trong đó, giải "Tổ chức vì cộng đồng" đang nghiêng về Hoa Sen Group. Nhà sáng tạo Vĩnh Thích Ăn Ngon tạm vượt Hòa Minzy, H'Hen Nie ở danh sách "Cá nhân Vì cộng đồng".

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Phú Cát