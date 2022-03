Sắp diễn ra ngày hội khinh khí cầu tại Hà Nội

Từ tối 25/3, du khách có thể trải nghiệm khinh khí cầu trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, vườn nhãn Long Biên trong không gian âm nhạc, ánh sáng sôi động.

Đây là một trong những sự kiện trong chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hà Nội 2022", do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, hưởng ứng mở lại các hoạt động du lịch, diễn ra từ 25 đến 27/3.

Trong đó chương trình chính vào 20h ngày 25/3 tại khu vườn hoa Lý Thái Tổ và tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Có 10 khinh khí cầu bay cao 10 m và 22 m để du khách chụp ảnh, trải nghiệm.

Khinh khí cầu trình diễn tại khu đô thị Ecopark năm 2015. Ảnh: Giang Huy

Từ 8h đến 21h các ngày 25-27/3, tại khu vườn nhãn quận Long Biên có 22 quả khinh khí cầu các loại, bay lơ lửng ở các độ cao trên sông Hồng. Du khách tới đây được trải nghiệm ngắm Hà Nội từ trên cao hay tham quan, chụp ảnh ngay trong khinh khí cầu nhiều màu sắc.

Buổi tối 26/3 có chương trình "Đêm hoa đăng" khi 22 khinh khí cầu tỏa sáng, soi bóng bên dòng sông Hồng cùng đêm nhạc.

Trong chương trình khai trương, du khách vào cửa miễn phí. Từ ngày 26/3, vé vào cửa là 60.000 đồng/người, trẻ em dưới 1,1 m miễn phí, vé tham quan khinh khí cầu giá 25.000 đồng, vé bay 150.000 đồng/trẻ em và 300.000 đồng/người lớn.

Sau ngày hội này, khinh khí cầu sẽ là sản phẩm du lịch thường xuyên của Hà Nội tại khu vườn nhãn Long Biên. Khinh khí cầu chỉ được bay trong điều kiện gió cấp 3 trở xuống và không mưa. Trường hợp thời tiết xấu, buổi trình diễn sẽ bị hoãn. Du khách mua vé sẽ được hoàn tiền hoặc bay bù ngày khác.

Lan Hương