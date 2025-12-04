Sắp diễn ra lễ trao giải VinFuture 2025

Lễ trao giải VinFuture diễn ra vào tối 5/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội với sự tham gia của cộng đồng khoa học thế giới.

Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và livestream trên nhiều nền tảng mạng xã hội từ 20h10.

Ban tổ chức cho biết, giải thưởng chính VinFuture trị giá 3 triệu USD (hơn 79 tỷ đồng) sẽ được trao cho công trình nghiên cứu có ảnh hưởng lớn đến quy mô dân số toàn cầu. Ba giải đặc biệt trị giá 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) mỗi giải, dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới.

Theo ban tổ chức, lễ trao giải năm nay ghi nhận hơn 1.700 hồ sơ từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy uy tín của VinFuture sau 5 năm. Những công trình được vinh danh qua mỗi năm là kết quả của tư duy tiên phong và khát vọng dùng khoa học phục vụ cuộc sống.

Không gian Nhà hát Hồ Gươm nơi diễn ra lễ trao giải VinFuture 2024. Ảnh: Vingroup

GS. Đặng Văn Chí, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture, tiết lộ giải thưởng chính năm nay là công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng rất lớn trên toàn cầu.

Năm nay, thông điệp "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng" của VinFuture 2025 sẽ được truyền tải qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại kết hợp bản sắc Việt Nam. Những tiết mục nghệ thuật sẽ tái hiện hành trình 5 năm của VinFuture từ khởi nguồn khát vọng đến những tác động toàn cầu.

Bên cạnh các ngôi sao khoa học, sân khấu còn có sự xuất hiện của Alicia Keys - biểu tượng âm nhạc toàn cầu. Đức Phúc, quán quân Intervision 2025, lần đầu tham gia sự kiện và mang đến phần biểu diễn kết hợp nét đẹp văn hóa dân tộc với âm nhạc hiện đại.

Ca sĩ Alicia Keys sẽ biểu diễn tại VinFuture 2025. Ảnh: BTC

VinFuture ra đời năm 2020 với sứ mệnh thúc đẩy khoa học phụng sự nhân loại. Sau 5 năm, giải thưởng đã trở thành điểm đến uy tín của cộng đồng khoa học thế giới, quy tụ nhiều chủ nhân Nobel và kết nối giới nghiên cứu để tìm lời giải cho các câu hỏi cấp thiết của thời đại.

Trong 4 mùa giải đầu tiên, có 4 nhóm nhà khoa học được vinh danh tại VinFuture đã giành giải Nobel sau đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ hai từ trái qua) trao giải cho 3 trong số 5 nhà khoa học giải chính VinFuture 2024. Ảnh: Vingroup

Trước lễ trao giải, các phiên tọa đàm "Khoa học vì cuộc sống" và chuỗi "Đối thoại khám phá tương lai" diễn ra tại 10 trường đại học lớn thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học.

Những câu chuyện về AI, y học, nông nghiệp và công nghệ mới mở rộng tri thức và khơi gợi suy ngẫm về hướng phát triển trong thập niên tới.

"Việt Nam vẫn đang xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ. Tôi hy vọng giải thưởng VinFuture sẽ là động lực cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam đổi mới và đưa đất nước tiến lên", GS. Chí nhấn mạnh.

Yên Chi