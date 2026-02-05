Sắp có khinh khí cầu, dù lượn ngắm biển tại TP HCM

22 quả khinh khí cầu cỡ lớn, nhiều màu sắc giúp du khách ngắm toàn cảnh Cần Giờ từ trên cao, trong hội Xuân diễn ra tại Vinhomes Green Paradise.

Hội Xuân Cần Giờ khai mạc ngày 7/2, kéo dài đến 28/2. Chương trình mở ra chuỗi "lễ hội trong lễ hội", gồm hội hoa xuân, lễ hội khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, ẩm thực 3 miền...

Trong đó, ban tổ chức cho biết lần đầu có lễ hội khinh khí cầu trong một hội xuân chào Tết Nguyên đán. Chương trình mang đến 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn, nhiều màu sắc, giúp du khách có trải nghiệm ngắm toàn cảnh bờ biển Cần Giờ, rừng ngập mặn và khu đô thị mới đang được hoàn thiện.

Hoạt động dự kiến diễn ra trong một số khung giờ cố định, tùy điều kiện thời tiết. Ban tổ chức cho biết các lượt bay thử nghiệm sẽ được giới hạn số lượng để đảm bảo an toàn và điều tiết khách.

Mô tả hoạt động bay khinh khí cầu tại Lễ hội Xuân Cần Giờ. Ảnh: VH

Song song với đó, khu check-in phong cách Thổ Nhĩ Kỳ lấy cảm hứng từ vùng Cappadocia, tái hiện gam màu sa mạc, mái vòm cong và khinh khí cầu nhiều sắc, tạo không gian chụp ảnh và trải nghiệm thị giác mới cho người tham quan.

Hoạt động dù lượn cũng là điểm nhấn của chương trình, được bố trí vào các ngày đặc biệt, gồm khai mạc (7-8/2), Valentine (14/2) và 15/2. Các màn trình diễn thực hiện bởi phi công chuyên nghiệp, trong điều kiện thời tiết phù hợp. Du khách có thể đăng ký trải nghiệm bay cùng hướng dẫn viên nếu đáp ứng yêu cầu an toàn. Hoạt động này giúp người tham quan có thêm lựa chọn ngắm toàn cảnh biển và khu đô thị từ trên cao.

Phối cảnh lễ hội Xuân Cần Giờ tại Vinhomes Green Paradise. Ảnh: VH

Theo ban tổ chức, sự kiện chào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khai mạc tại khu đô thị Vinhomes Green Paradise đánh dấu bước khởi đầu cho "kỷ nguyên phát triển mới" của khu đô thị xanh ven biển sau 10 tháng khởi công.

Suốt ba tuần diễn ra sự kiện, toàn bộ không gian được trang hoàng theo phong cách Tết cổ truyền với hệ thống cổng chào, đại cảnh linh vật Bính Ngọ và các khu vực check-in nghệ thuật.

Trong đó, khu vực trung tâm được trang trí bằng cây mai Phú Quý 130 tuổi cao 10 m, cùng hơn 600 gốc mai và đào từ hai miền Nam - Bắc. Cây mai điều ước treo 2.026 bao lì xì là điểm nhấn thu hút người dân tham gia "hái lộc đầu năm". Các đại cảnh, tiểu cảnh nghệ thuật và workshop được bố trí xen kẽ, phục vụ nhu cầu tham quan và tương tác.

Bên cạnh giải trí, yếu tố văn hóa cũng được chú trọng thông qua không gian ẩm thực ba miền và các gian hàng đặc sản. Du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian như nhảy sạp, múa lân sư rồng, xem ông đồ cho chữ hoặc trực tiếp trải nghiệm gói bánh tét. Đặc biệt, chương trình pháo hoa tầm cao sẽ được trình diễn vào ngày khai mạc và đêm Giao thừa, đánh dấu mùa Tết đầu tiên sau khi dự án khởi công vào tháng 4/2025.

Lễ hội diễn ra gần trung tâm thị trấn Cần Thạnh, du khách có thể đến bằng ôtô, xe máy theo tuyến Rừng Sác hoặc di chuyển bằng cano, tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng. Trong khuôn viên, bãi đỗ xe, điểm đón khách và khu nghỉ chân được bố trí sẵn. Ban tổ chức khuyến nghị khách theo dõi lịch hoạt động từng ngày để sắp xếp lịch trình phù hợp.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: VH

Vinhomes Green Paradise có quy mô khoảng 2.870 ha, được quy hoạch theo mô hình đại đô thị biển sinh thái, nghỉ dưỡng, thông minh đa chức năng. Dự án được thiết kế để trở thành một siêu đô thị điểm nhấn của TP HCM, đồng thời là siêu điểm đến có tính độc bản tại Việt Nam và khu vực.

Một số công trình nổi bật như Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) quy mô 7 ha, với hai khán phòng, tổng sức chứa 5.000 chỗ ngồi; hệ thống hai sân golf, mỗi sân 18 lỗ theo chuẩn quốc tế; biển hồ nhân tạo với nước biển tự nhiên Paradise Lagoon quy mô hơn 800 ha; cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Habour; tòa tháp 108 tầng; tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng quy mô 7.000 phòng.

Điểm nhấn tại đây là VinWonders Cần Giờ - quần thể vui chơi giải trí quy mô 122 ha với gần 200 trò chơi và hoạt động trải nghiệm như: núi tuyết nhân tạo 68 m tích hợp nhà tuyết 5 ha; tàu lượn siêu tốc motor lần đầu có mặt tại Việt Nam, tháp rơi kết hợp công nghệ trình chiếu phim.

Thái Anh