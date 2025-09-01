Sao Việt diện sắc đỏ mừng Quốc khánh

Diễn viên Thu Quỳnh cùng con gái Tuệ An và mẹ - nghệ sĩ Cao Nga - chụp hình trong ngày vui. Bà Cao Nga từng được mệnh danh là "Thiên nga sân khấu kịch thập niên 1990". Bà chọn bộ quân phục, Thu Quỳnh diện áo dài đồng điệu với khăn quàng cổ của con gái.

Thu Quỳnh cho biết bộ ảnh mang ý nghĩa tôn vinh giá trị gia đình Việt. "Tình yêu nước không chỉ được viết trong trang sử lớn mà còn được gìn giữ trong từng mái ấm, để thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục được truyền lửa tự hào, trân trọng hòa bình và những điều tốt đẹp của đất nước", cô nói.