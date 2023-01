Sao Việt cùng gia đình du xuân

Ca sĩ diện cho con trai Leon (trái) và bé Lisa tà áo truyền thống. Ngoài ra, cả hai còn đưa các con đi chùa Pháp Tánh ở Cần Giuộc (Long An) cầu bình an, lì xì, chúc Tết cho các em nhỏ ở mái ấm An Lạc.