Sáng kiến bảo tồn nguồn nước của Heineken nhận giải Human Act Prize

Heineken Việt Nam bù hoàn hơn 690 triệu lít nước lưu vực sông Tiền, giúp 15.087 người tiếp cận nguồn nước sạch, nhận vinh danh "Dự án bền vững" ngày 16/12.

Danh hiệu trao tại buổi trao Giải thưởng Vì cộng đồng (Human Act Prize 2025). Chương trình năm nay có chủ đề "Kiên trì phụng sự vì cộng đồng", tôn vinh các dự án có cam kết lâu dài, tạo ra tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng và xã hội. Trong số 160 hồ sơ tham gia giải thưởng năm 2025, dự án "Bảo tồn nguồn nước vì một Việt Nam tốt đẹp hơn" của Heineken Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết xếp hạng và được vinh danh tại hạng mục "Dự án phát triển bền vững".

Tại lễ trao giải, ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Heineken Việt Nam, cho biết dự án bảo tồn nguồn nước đại diện cho những nỗ lực vì cộng đồng và môi trường trong chiến lược phát triển bền vững. Với cách tiếp cận toàn diện, từ bảo vệ các lưu vực sông đến nâng cao sinh kế và khả năng tiếp cận nước sạch cho người dân, dự án góp phần tạo nên nhiều giá trị thiết thực.

"Giải thưởng từ Human Act Prize là sự ghi nhận ý nghĩa. Chúng tôi kỳ vọng tiếp tục được ủng hộ, đồng hành của các ban ngành, đối tác, doanh nghiệp và cộng đồng để cùng nhau lan rộng dự án bảo tồn nguồn nước, tạo giá trị tích cực cho phát triển của xã hội và cộng đồng", ông James Crampton nói.

Đại diện Heineken Việt Nam nhận giải thưởng. Ảnh: Heineken Việt Nam

GS. TS Nguyễn Hữu Ninh - Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), đánh giá dự án có phương pháp đo lường khoa học dựa vào tự nhiên giúp bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái cho các loài động, thực vật quý hiếm, đóng góp vào hành trình bảo tồn nguồn nước trong thiên nhiên. "Tôi cho rằng dự án cần được nhân rộng mô hình để thực hiện mục tiêu an ninh nguồn nước của quốc gia", ông nói.

GS. TS Nguyễn Văn Ninh (thứ hai từ phải sang) gặp gỡ Đại diện Heineken Việt Nam và trao đổi hướng phát triển của dự án. Ảnh: Heineken Việt Nam

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Trưởng phòng phát triển bền vững của Heineken Việt Nam, chia sẻ tại buổi trình bày hiện nay chỉ 37% lượng nước sẵn có được tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam, còn lại phụ thuộc vào các nguồn từ bên ngoài. Trong bối cảnh này, đơn vị hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam, cùng các sở ban ngành và đối tác địa phương, phát triển dự án Bảo tồn nguồn nước theo cách tiếp cận toàn diện, thuận theo tự nhiên.

Phần trình bày của ông Nguyễn Hữu Hoàng, Trưởng phòng phát triển bền vững. Ảnh: Heineken Việt Nam

Từ năm 2012 đến nay, doanh nghiệp đã triển khai nhiều sáng kiến giúp phục hồi hệ sinh thái rừng đầu nguồn, xây dựng chiến lược quản lý thủy văn, hỗ trợ nông dân áp dụng canh tác bền vững, và cung cấp nước sạch cho cộng đồng vùng sâu, vùng xa. Các chương trình gồm: bảo tồn nguồn nước tại lưu vực sông Hồng, sông Tiền và sông Đồng Nai; nước vì cộng đồng tại tỉnh Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang cũ).

Suốt 13 năm triển khai dự án, Heineken Việt Nam đã hoàn thành tham vọng bù hoàn nước tại lưu vực sông Tiền sớm 5 năm, hoàn trả hơn 690 triệu lít nước mỗi năm cho thiên nhiên nơi đây - nhiều hơn tổng lượng nước sử dụng trong sản phẩm và bốc hơi trong quá trình sản xuất tại nhà máy tại Tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Chương trình xây dựng 25 công trình nước sạch bao gồm giếng khoan, hệ thống lọc nước, khử mặn và bể chứa. Nhờ sáng kiến này, tổng cộng có 15.087 người trên cả nước đã được tiếp cận nguồn nước sạch. Dự án hỗ trợ trồng và nuôi dưỡng hơn 1.100 ha rừng và cây bản địa.

Đội ngũ Heineken Việt Nam và các đối tác tại buổi công bố kết quả bù hoàn nước tại Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, ngày 2/4. Ảnh: Heineken Việt Nam

Đơn vị cho biết luôn đặt phát triển bền vững làm trọng tâm trong mọi hoạt động kinh doanh và sản xuất. Chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp được triển khai dựa trên ba trụ cột: Môi trường - Xã hội - Uống có trách nhiệm, phù hợp với những mục tiêu chung, mang lại đóng góp thiết thực cho kinh tế và cộng đồng.

Hoài Phương