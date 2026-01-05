Sản phẩm OCOP Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ hàng trăm triệu đồng

Đà Nẵng thông qua Nghị quyết phát triển OCOP 2026-2030, trong đó, mỗi chủ thể có thể nhận nhiều hỗ trợ về sản xuất, xây dựng thương hiệu, thị trường, tổng giá trị tối đa có thể hơn tỷ đồng.

Nghị quyết 23 của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng về chính sách hỗ trợ phát triển OCOP giai đoạn 2026-2030 có hiệu lực từ 1/1/2026. Với chủ thể (hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất...) có sản phẩm OCOP, nghị quyết quy định đến 14 nhóm hỗ trợ, tập trung vào việc mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường tiêu thụ. Chủ thể hoặc sản phẩm tham gia chương trình OCOP giai đoạn này có thể nhận cùng lúc nhiều hỗ trợ phù hợp.

Nhằm tăng năng lực sản xuất, thành phố sẽ hỗ trợ 100% kinh phí thuê tư vấn đánh giá và cấp chứng nhận, tối đa không quá 500 triệu đồng với sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn GMP; không quá 100 triệu đồng với quy trình hữu cơ, GlobalGAP; không quá 50 triệu đồng đối với sản phẩm sản xuất theo quy trình VietGAP, VietGAHP...

Nghị quyết cũng đưa ra mức hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và kho lạnh bảo quản sản phẩm OCOP, tối đa không quá 300 triệu đồng.

Vườn ươm sâm Ngọc Linh - nguyên liệu chế biến nhiều sản phẩm OCOP tại khu vực Đà Nẵng. Ảnh: Đắc Thành

Để hỗ trợ mở rộng thị trường, các chủ thể xây dựng kế hoạch, dự án liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ nhận hỗ trợ tối đa không quá 70% kinh phí, tối đa không quá 300 triệu đồng.

Hợp tác xã, doanh nghiệp có sản phẩm tham gia hội chợ triển lãm, sự kiện xúc tiến thương mại tại nước ngoài nhận hỗ trợ cao nhất 100 triệu đồng chi phí vận chuyển, trang trí, mặt bằng cho mỗi lần tham gia. Mỗi năm, chủ thể nhận mức hỗ trợ này không quá ba lần. Với các sự kiện trong thành phố, mức hỗ trợ cao nhất 15 triệu đồng.

Khách tham quan gian hàng sản phẩm từ sâm Ngọc Linh - sản vật quý tại Quảng Nam (cũ), nay là Đà Nẵng. Ảnh: Đắc Thành

Để giúp các sản phẩm OCOP xây dựng thương hiệu, chủ thể còn được hỗ trợ chi phí thiết lập mã QR code, in ấn nhãn hàng hóa, bao bì sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu, xây dựng trang thông tin điện tử, đưa hàng hóa lên sàn thương mại điện tử. Tổng mức hỗ trợ các hạng mục này có thể lên đến 100 triệu đồng.

Sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao đến 5 sao trong giai đoạn 2026-2030 cũng nhận các mức thưởng khác nhau. Sản phẩm 5 sao nhận thưởng 30 triệu đồng. Mỗi chủ thể nhận tối đa 5 sản phẩm trong mỗi năm đánh giá.

Hàng năm, thành phố dành 25 tỷ đồng ngân sách, cùng huy động các nguồn xã hội hóa để thực hiện chương trình.

Chi tiết 14 hạng mục hỗ trợ

Các chính sách mới được đánh giá sẽ nâng cao năng lực của chủ thể sản xuất. Thành phố ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm OCOP gắn với lợi thế vùng miền, có khả năng mở rộng quy mô, tham gia chuỗi giá trị và đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối hiện đại. Chính sách cũng được kỳ vọng giúp OCOP chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang có quy trình rõ ràng, đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước, quốc tế.

Theo thống kê, Đà Nẵng có 552 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận. Trong đó có hai sản phẩm đạt 5 sao, 96 sản phẩm 4 sao và 454 sản phẩm 3 sao. Sản phẩm nhóm ngành thực phẩm, đồ uống, dược liệu vẫn chiếm số lượng lớn.

Hoài Phương