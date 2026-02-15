Săn đào nụ giá 'chát' ngày cận Tết

Nắng ấm khiến đào bung nở sớm, nhiều người chấp nhận chi giá gấp đôi, gấp ba để tìm mua những cành nhiều nụ, tránh cảnh hoa tàn trong ba ngày Tết.

Trưa 27 tháng Chạp (14/2), chị Bích Hằng, 45 tuổi, phường Trường Vinh, Nghệ An đi tới vòng thứ ba quanh chợ hoa Công viên trung tâm vẫn chưa chọn được cành đào ưng ý. Cành đào đá hơn một triệu đồng chồng chị mua bốn ngày trước giờ đã nở bung, cánh bắt đầu rụng dù gia đình liên tục phun sương, bó tán.

Thời tiết nắng ấm những ngày cận Tết khiến hoa nở nhanh ngoài dự tính. Chị chi 4 triệu đồng để tìm cành đào mới nhiều nụ hơn. "Đắt và dáng không đẹp bằng cành cũ nhưng ít nhất đảm bảo có hoa chơi ba ngày Tết", chị Hằng nói.

Chị Bích Hằng, 45 tuổi, phường Trường Vinh, Nghệ An buộc cành đào để tránh nở bung như cành đầu, tháng 2/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại Hải Phòng, anh Hải Nam, 57 tuổi, cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Mọi năm, anh thường mua đào từ 23 tháng Chạp để chơi sớm. Cành đào nở dần và rực rỡ nhất vào ba ngày Tết. Nhưng năm nay kế hoạch của anh đổ bể. Đi khắp thành phố những ngày cận Tết để tìm mua canh khác, anh thấy hầu hết đào đã nở hơn 60%, giá rẻ chỉ 100.000-200.000 đồng một cành. Trong khi đó, loại nhiều nụ giá rất cao, cành nhỏ 500.000 đồng, cành lớn, dáng đẹp giá lên tới 5 triệu đồng.

Ông Văn Hoàng, chủ vườn đào 500 gốc tại phường Vinh Phú, Nghệ An cho biết năm Ất Tỵ nhuận tháng 2 cộng với thời tiết nắng ấm dịp cuối năm khiến 80% cây trong vườn đã nở rộ từ rằm tháng Chạp. Đào nụ chưa bật (còn gọi là nụ nín) hiện rất hiếm, giá bán tại vườn cao gấp ba ngày thường vì tốn công hãm lạnh. Theo chủ vườn, người chơi đào năm nay không quá khắt khe về thế cây, họ ưu tiên số lượng nụ để hoa bền hơn.

Tại Hà Nội, bà Tuyết, chủ vườn đào Nhật Tân tại phường Hồng Hà cũng xác nhận tình trạng khan hiếm. Ngoài thời tiết, ảnh hưởng của bão lũ giữa năm khiến nhiều gốc đào úng thủy, suy yếu. Số cây còn lại gặp nắng ấm cuối năm nên bung nở đồng loạt. "10 khách thì 8 người đòi cành nhiều nụ, nhà vườn cũng chịu", bà Tuyết nói.

Một người đàn ông đang xem đào ở chợ hoa Quảng An, phường Tây Hồ, Hà Nội, ngày 11/2. Ảnh: Giang Huy

Đào nở sớm cũng khiến các tiểu thương "méo mặt". Chị Hải Đào, người buôn đào tại Hải Phòng, than thở mới bán được một phần ba trong số 300 cành nhập về. Số hàng nở rộ dù bán tháo, giá "siêu rẻ" khách vẫn lắc đầu vì sợ về nhà rụng hết cánh, xui xẻo đầu năm.

Dưới góc độ văn hóa, TS xã hội học Nguyễn Ánh Hồng cho rằng tâm lý săn đào nụ xuất phát từ quan niệm nụ hoa chuyển nở đúng giao thừa hoặc sáng mùng 1 là biểu tượng của sự khai mở, hanh thông. "Mua một cành đào nhiều nụ, người ta mua cả sự hy vọng. Hoa nở đúng ngày Tết giống như một sự 'chứng thực' cho những mong cầu bình an, may mắn của gia đình trong năm mới", bà Hồng chia sẻ.

Để khắc phục tình trạng hoa nở sớm, bà Hàn Thị Lan, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trồng đào ở Như Thanh, Thanh Hóa gợi ý một số mẹo nhỏ. Với đào cành, người chơi có thể dùng nước đá lạnh thay nước bình để hãm nhựa, làm chậm quá trình nở. Với đào thế, nên rải sỏi lạnh quanh gốc, tưới nước vừa đủ và tuyệt đối không dùng phân bón. Cây cần đặt nơi thoáng mát, tránh gió lùa và các nguồn nhiệt như tivi, bàn thờ.

Nhiều người chọn giải pháp "nhốt" đào trong phòng bật điều hòa ở mức 18-20 độ C để hãm hoa nở. Tuy nhiên, bà Lan cảnh báo nếu chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời quá lớn, hoa có thể bị "sốc" và rụng nụ đồng loạt khi mang ra ngoài không gian mở.

Người dân đi mua đào ở phường Ngô Quyền, Hải Phòng. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

May mắn mua được cành đào rừng nhiều nụ hôm 25 Tết, anh Tuấn Anh, phường Thanh Xuân, Hà Nội không dám bật quạt, liên tục đổ thêm đá lạnh vào gốc vì sợ gió nóng làm rụng cánh.

"Chưa năm nào chơi đào vất vả như chăm con mọn, vừa ngắm hoa vừa nơm nớp canh thời tiết", người đàn ông 45 tuổi nói.

Theo chuyên gia văn hóa Ánh Hồng, một cành đào đẹp chỉ cần phù hợp với không gian và tài chính gia đình. "Thay vì mải mê săn tìm nụ, người chơi nên trân trọng sắc hồng đang nở rộ, bởi đó chính là nguồn sinh khí và sự ấm áp tự nhiên của ngày Tết", bà Hồng nói.

Quỳnh Nga