Samsung: AI tạo cuộc 'cách mạng' cho thị trường smartphone

Trước sự phát triển của AI, thị trường smartphone ghi nhận những xu hướng mới, kéo theo loạt nâng cấp mang tính nhảy vọt về phần cứng lẫn phần mềm trên Galaxy S26 series, theo Tổng giám đốc Hyung Bin Joo.

Ngày 26/2, trong sự kiện Galaxy Unpacked tại Mỹ, Samsung chính thức trình làng thế hệ điện thoại mới nhất: Galaxy S26 series. Hãng giới thiệu các thiết bị được tích hợp sâu những tính năng Galaxy AI thông minh và linh hoạt nhất từ trước đến nay. Dịp này, ông Hyung Bin Joo, Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam (SAVINA) có buổi trò chuyện cùng VnExpress về tầm nhìn cũng như chiến lược của đơn vị tại thị trường smartphone Việt Nam.

Ông Hyung Bin Joo, Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam (SAVINA). Ảnh: Samsung

- Ngành công nghệ Việt Nam trong năm qua có những bước tiến nào đáng chú ý, thưa ông?

- Năm 2025, Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của công nghệ, kinh tế số. Theo báo cáo thường niên Kinh tế số khu vực Đông Nam Á (e-Conomy SEA 2025) do Google, Temasek và Bain & Company công bố, nền kinh tế số Việt Nam ước tính đạt 39 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa vào cuối năm 2025. Với mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước, Việt Nam trở thành nền kinh tế số với tốc độ phát triển nhanh thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.

Thị trường này cũng dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ sẵn sàng và niềm tin của người dùng đối với AI. Điều này được phản ánh qua ba chỉ số then chốt: 81% người dùng tương tác với các công cụ và tính năng AI hàng ngày; 83% tham gia các hoạt động học tập và nâng cao kỹ năng về AI. Đặc biệt, 96% sẵn sàng chia sẻ quyền truy cập dữ liệu với các tác nhân AI.

- Riêng với ngành smartphone, các chuyên gia ví von là nơi mà mỗi một phút trôi qua, công nghệ tưởng như hiện đại nhất cũng có thể trở thành lỗi thời. Ông có suy nghĩ thế nào về cách ví von này? Với ông, bức tranh thị trường smartphone toàn cầu và Việt Nam trong năm qua, có thể mô tả bằng những từ gì?

- Với đặc thù số lượng người dùng smartphone rất lớn qua mỗi năm, xu hướng đổi mới, nâng cấp và các tiến bộ công nghệ là điều tất nhiên trong thị trường này. Chỉ cách đây vài năm, người dùng vẫn còn phải xài rất nhiều ứng dụng để chỉnh sửa hình ảnh, video thì giờ đây nhiều tính năng đã được tích hợp sẵn đi kèm với sự giảm thiểu nhiều thao tác rườm rà. Chỉ mới đầu năm ngoái khi chúng giới thiệu tính năng Galaxy AI và Circle To Search, được người dùng vô cùng đón nhận. Giờ đây, các tính năng này trở nên đại chúng, có mặt trên hầu hết điện thoại và hệ sinh thái Galaxy. Điều đó thúc đẩy những công nghệ mới hơn nữa nhằm đem lại những tiện ích mới cho người dùng.

Năm vừa qua cũng cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng chi nhiều hơn cho điện thoại của mình, miễn là đem lại được nhiều giá trị xứng đáng. Tính riêng 2025, theo báo cáo của Google, Việt Nam là một trong những thị trường có lượng người dùng Gemini thường xuyên cũng như tăng trưởng cao nhất thế giới. Điều này cho thấy người dùng không ngại và rất thích sử dụng các công nghệ mới, miễn là có tính ứng dụng cao.

Cũng trong năm qua, với sự bùng nổ của AI, các nhà sản xuất bắt đầu nhắc đến khái niệm AI Phone. Với AI Phone, thiết bị trở thành trợ lý cá nhân cho riêng bạn, thấu hiểu và sắp xếp, đề xuất cho mọi nhịp sinh hoạt, công việc. Tại Samsung, kể từ khi ra mắt chiếc điện thoại AI đầu tiên vào năm 2024, chúng tôi luôn cam kết đơn giản hóa trải nghiệm người dùng để nhiều người hơn nữa có thể hưởng lợi từ AI.

- Ông vừa nhấn mạnh về AI và tầm nhìn AI Phone. Những năm gần đây, bảo mật luôn là bài toán lớn với các thiết bị cá nhân. AI càng thông minh, nỗi lo về quyền riêng tư càng lớn. Bài toán này được giải ra sao trên thế hệ smartphone mới ra mắt?

- Khảo sát do Google và Milieu thực hiện với hơn 7.000 người cho thấy 42% lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu liên quan đến tác nhân AI. Vì vậy, đây cũng là bài toán mà Samsung đặt ra trên mỗi thế hệ thiết bị mới ra mắt.

Năm nay, thế hệ Galaxy S26 series giải được bài toán bảo mật liền mạch, xây dựng từ phần cứng tới phần mềm. Người dùng có toàn quyền kiểm soát việc liệu ngữ cảnh cá nhân của họ có được chia sẻ với các tác nhân AI hay không. Một số tính năng giúp kiểm soát hiển thị, bảo mật nội dung trên màn hình khi người dùng di chuyển hoặc dùng điện thoại nơi đông người. Ngoài ra, với 7 năm cập nhật bảo mật, dòng Galaxy S26 duy trì tất cả lớp bảo vệ theo thời gian.

Các sản phẩm mới của hãng. Ảnh: Samsung

- Tính ứng dụng của AI vẫn thường vướng nhiều tranh cãi, một trong số đó là khả năng "ỷ lại", "mất bản sắc". Ông có e ngại những ý kiến này khi phát triển những tính năng Galaxy AI thông minh và linh hoạt nhất từ trước đến nay?

- Tôi tin rằng AI sẽ không thay thế mà giúp chúng ta thực hiện những tác vụ cao cấp hơn một cách đơn giản hơn, cuộc sống từ đó có thể tập trung vào những ưu tiên, thay vì bị phân tâm vào các thao tác lặp lại, vô nghĩa.

Như trên Galaxy S26 series có những tiện ích được nâng cấp theo hướng chủ động và cá nhân hóa sâu hơn, tinh giản quy trình xử lý bằng cách tận dụng ngữ cảnh cá nhân để thực hiện các hành động thay cho người dùng. Bạn vẫn là người tư duy và trung tâm điều khiển thiết bị, chỉ là những thao tác được giản lược đi, và bạn có thêm thời gian cho chính mình.

Với dòng Galaxy S26 series, chúng tôi mang đến định chuẩn trải nghiệm AI bằng cách tích hợp các nền tảng thông minh nhất hiện nay vào một thiết bị duy nhất. Ngoài ý nghĩa là bước tiến về hiệu năng, nâng cấp này còn thể hiện lời cam kết về một tương lai di động nơi trải nghiệm cá nhân hóa và quyền riêng tư luôn song hành.

- Nếu phải dùng các tính từ để mô tả về chiếc AI Phone của Samsung, ông sẽ chọn những từ nào?

- Tôi sẽ dùng ba từ: dễ sử dụng, liền mạch và đáng tin cậy.

Trên Galaxy S26 series, sự kết hợp giữa sức mạnh phần cứng, hệ thống camera trực quan và hệ sinh thái Galaxy AI đa nền tảng, biến những thao tác quen thuộc thành trải nghiệm trực quan và thân thiện hơn, rút ngắn khoảng cách từ ý định đến hành động. Hệ thống hoạt động chủ động và liền mạch hơn dựa trên ngữ cảnh, cung cấp hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm và tự động hóa tác vụ, không còn phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng hay thao tác với các công cụ phức tạp. Khi công nghệ lùi về phía sau để âm thầm xử lý công việc, người dùng có thể toàn tâm tập trung tận hưởng thành quả cuối cùng.

Những nâng cấp này mang đến khả năng vận hành ổn định, liền mạch, an tâm tuyệt đối về bảo mật và quyền riêng tư. Đó chính là tương lai của smartphone mà chúng tôi vẫn luôn hình dung: thiết bị không chỉ phản hồi, mà còn có khả năng thấu hiểu và dự đoán nhu cầu, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong đời sống hàng ngày.

- AI Phone có vai trò thế nào trong hệ sinh thái của Samsung và chiến lược toàn cầu?

- AI là một trong những công nghệ nổi bật nhất hiện tại không chỉ đối với Samsung mà cả toàn thị trường công nghệ. AI giờ đây đã trở thành một công cụ không thể thiếu trên tất cả thiết bị, kể cả hệ sinh thái của Samsung, nhằm đem lại những trải nghiệm mới mẻ, mượt mà và đơn giản nhất.

AI Phone với Galaxy AI được tích hợp sâu vào hệ điều hành, kèm các công cụ AI khác, giúp người dùng hoàn thành những công việc của mình hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất. Giờ đây, thay vì phải sử dụng từng ứng dụng riêng biệt, người dùng khi sử dụng AI Phone, có thể trải nghiệm các tính năng AI một cách liền mạch, tự động hóa mà không cần phải tốn nhiều thao tác thủ công hay chuyển đổi giữa các ứng dụng hay thiết bị.

- Chiến lược của Samsung Việt Nam trong thời gian tới là gì?

- Chúng tôi luôn hướng đến vai trò tiên phong ở ngành công nghệ, hiện thực hóa bằng những nâng cấp, tích hợp đa trải nghiệm trên một thiết bị di động nhỏ gọn. Thời gian tới, các tính năng AI sẽ được tích hợp sâu thêm vào hệ điều hành, thích ứng với nhiều ứng dụng hơn, nhằm hướng tới xây dựng trải nghiệm Agentic AI (AI tự chủ). Lúc này, người dùng chỉ cần thao tác đơn giản và AI có thể tự động đề xuất, ghi nhớ rồi hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, Samsung vẫn luôn đầu tư vào việc nâng cao bảo mật thông tin, giúp người dùng tự tin giữ thông tin của mình một cách an toàn với bảo vệ mã hóa Knox Vault và hạn chế các rủi ro về thất thoát hay lừa đảo trong thời đại số. Các tính năng mới như Privacy Display, Lọc cuộc gọi lừa đảo là những ví dụ điển hình nhất cho hướng đi này.

Xa hơn, chúng tôi hướng đến tầm nhìn đưa trí tuệ nhân tạo trở nên phổ biến trong các sản phẩm tiêu dùng. Khi AI trở thành tính năng tiêu chuẩn thay vì tùy chọn cao cấp, chúng tôi tin rằng các thiết bị điện tử sẽ góp phần thay đổi cuộc sống người dùng theo hướng tích cực hơn, thực sự trở thành những trợ lý đắc lực trong cuộc sống.

Hoài Phương