Safety Map theo dõi mức độ an toàn tại thành phố

Dự án bản đồ an toàn thành phố sử dụng loạt công nghệ để thu thập, quản lý và hiển thị thông tin an toàn của các khu vực trong thành phố.

Các công nghệ dự kiến sử dụng trong ứng dụng gồm:

Ứng dụng di động. Sản phẩm sẽ có một ứng dụng di động để người dùng có thể truy cập thông tin an toàn từ bất kỳ đâu. Ứng dụng này sẽ cung cấp giao diện thân thiện, cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm, xem và so sánh thông tin an toàn của các khu vực.



Phân tích dữ liệu. Các công cụ phân tích dữ liệu sẽ được sử dụng để xác định mối quan hệ và xu hướng giữa các yếu tố an toàn khác nhau. Đơn cử, dự án có thể sử dụng phân tích dữ liệu để hiểu tương quan giữa chất lượng không khí, mật độ dân số và tỷ lệ tệ nạn xã hội.

Nhiều công nghệ hiện đại được ứng dụng trong Safety Map.

Liên kết dữ liệu đa nguồn. Sản phẩm sẽ tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ, truyền thông, và cộng đồng cư dân. Việc liên kết các nguồn dữ liệu này giúp tạo ra cái nhìn toàn diện về an toàn trong thành phố.



Hệ thống cảnh báo và thông báo. Sử dụng công nghệ thông báo thời gian thực để cảnh báo nguy cơ hoặc thay đổi về an toàn tại các khu vực người dùng quan tâm. Điều này có thể thực hiện thông qua thông báo trực tiếp trên ứng dụng di động hoặc qua email/sms.



Tổng cộng, sự kết hợp giữa ứng dụng di động và phân tích dữ liệu sẽ tạo ra một sản phẩm thông minh, có khả năng phân tích cao giúp người dùng hiểu rõ hơn về mức độ an toàn của các khu vực trong thành phố và đưa ra quyết định thông thái dựa trên thông tin chính xác và thời gian thực.