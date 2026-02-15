Sắc đỏ và hoa Tết rực rỡ trong căn nhà Việt

Phòng khách trong căn nhà ở Hà Nội được gia chủ chọn tông kem và trắng làm chủ đạo. Một cành đào huyền lớn uốn ngang mảng tường tạo điểm nhấn trung tâm, cạnh đó là chậu lan vàng đặt trên bàn phủ ren, giúp không gian thêm sắc xuân.

Gia chủ cho biết đây là lần đầu tự tay chuẩn bị mọi thứ cho căn nhà riêng. Chị không đặt nặng sự cầu kỳ, chỉ cần không gian ấm áp, gia đình đủ đầy và các thành viên khỏe mạnh.

Ảnh: Anh Kim