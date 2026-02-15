Sắc đỏ và hoa Tết rực rỡ trong căn nhà Việt

Phòng khách trong căn nhà ở Hà Nội được gia chủ chọn tông kem và trắng làm chủ đạo. Một cành đào huyền lớn uốn ngang mảng tường tạo điểm nhấn trung tâm, cạnh đó là chậu lan vàng đặt trên bàn phủ ren, giúp không gian thêm sắc xuân.
Gia chủ cho biết đây là lần đầu tự tay chuẩn bị mọi thứ cho căn nhà riêng. Chị không đặt nặng sự cầu kỳ, chỉ cần không gian ấm áp, gia đình đủ đầy và các thành viên khỏe mạnh.
Ảnh: Anh Kim
Trong căn hộ tại Hà Nội, nữ gia chủ tự tay hoàn thiện từng chi tiết trang trí Tết. Mảng tường phòng khách được nhấn bằng phên tre đỏ uốn cong, kết hợp chữ “Tết” ánh kim ở trung tâm. Bàn trà đặt khối số 2026 màu đỏ làm điểm nhìn chính, đồng bộ với bình hoa và phụ kiện xung quanh. Khu kệ tivi được bố trí đan xen cây xanh lá lớn để cân bằng sắc đỏ.
Ảnh: Tô Minh Phương
Căn hộ chung cư của gia chủ sống tại Hà Nội với phòng khách được sắp xếp nội thất nhẹ nhàng, vừa phải. Dịp Tết, gia chủ không thay đổi bố cục mà chỉ bổ sung hoa tươi như đào, ly, lan hồ điệp, lay ơn đặt rải rác ở bàn tròn, kệ và góc đọc sách.
Ảnh: Hằng Linh Nguyễn
Trong căn nhà nhỏ ở tại TP HCM, gia chủ tận dụng trần nhà để tạo điểm nhấn Tết bằng một cành lựu treo ngược, kết hợp đèn lồng giấy, chim hạc gấp và phụ kiện.
Ảnh: Thuong Tran
Không gian trong căn nhà ở Quảng Ngãi được dọn gọn gàng trước Tết. Trên bàn ăn gia chủ đặt bình tuyết mai, treo xen kẽ lồng đèn đỏ. Nến thơm và đèn bàn ánh vàng giúp bổ sung lớp sáng ấm.
Ảnh: Như Phượng
Góc bếp được gia chủ thay đổi liên tục theo sở thích. Khu vực đảo bếp được bố trí một bình lay ơn hồng cắm tỏa tròn trên bàn, kết hợp đèn lồng và dải giấy đỏ treo bên bức tranh phía sau.
Gia chủ chia sẻ, những ngày cuối năm chỉ cần nhà sạch, khô ráo và một bình hoa tỏa hương nhẹ là đủ tạo cảm giác rộn ràng, giúp nhịp sinh hoạt chậm lại và dễ chịu hơn.
Ảnh: Như Phượng
Căn hộ với gam sáng, mảng tường phối màu nhẹ nhàng và nội thất gỗ được gia chủ bổ sung một cành hoa treo lồng đèn đỏ đặt cạnh sofa, cùng mảng trang trí treo tường tại khu bếp. Các chi tiết tập trung ở một số điểm nhìn chính, phần còn lại giữ nguyên trạng để không gian thoáng và dễ dọn dẹp.
Với gia chủ, Tết bắt đầu từ những ngày tất bật hoàn thành công việc tại Hà Nội để kịp về quê sớm. Dù có nhà riêng, chị luôn dành trọn kỳ nghỉ ở quê với bố mẹ. Trước khi về, căn hộ được dọn dẹp kỹ, chuẩn bị sẵn mứt, bánh kẹo và một số món ăn có thể bảo quản để mang về.
Ảnh: Hiền Hanah
Phòng khách trong căn nhà ở Vĩnh Phúc được thiết kế theo phong cách cổ điển với sofa da, bàn trà phủ khăn đỏ và hệ tủ đen điểm chi tiết ánh kim. Dịp cận Tết, gia chủ tăng cường sắc Tết qua cây quất ở góc nhà, chậu hoa địa lan, bình hoa đào đông. Các mảng tường được bổ sung phụ kiện trang trí.
Ảnh: Trang Ngân
Căn hộ ở Hà Nội bố trí theo tông ấm với sàn gỗ và sofa da nâu, điểm thêm các mảng xanh từ cây nội thất. Trước Tết nửa tháng, gia chủ đã cắm ly hồng đặt trên bàn phủ khăn hoa đỏ, bố trí thêm chậu lan cạnh ghế sofa và một cành tuyết mai khu vực trung tâm phòng khách. Sắc đỏ được tiết chế, đan xen cùng hoa tươi để tạo cảm giác rực rỡ vừa phải.
Gia chủ chia sẻ năm nào cũng đón Tết sớm do về quê sum họp, nên việc mua hoa và trang trí được thực hiện trước cao điểm. Năm nay thời tiết ấm, hoa dễ chọn và giá "mềm", giúp không gian vào xuân sớm mà không tốn nhiều chi phí.
Ảnh: Phi Ni
Phòng khách trong căn nhà ở Hà Nội cũng được gia chủ đặt bình tuyết mai trên bàn, treo xen kẽ các lồng đèn đỏ nhỏ. Gia chủ cho biết chưa đến Tết nhưng đã "sống vội" bằng một bình hoa nở sớm. Do nhà cửa được dọn dẹp thường xuyên quanh năm nên chị không mất nhiều thời gian tổng vệ sinh, chỉ cần thêm hoa tươi, cành đào và vài món đồ trang trí nhẹ nhàng là không khí Tết đã hiện diện.
Ảnh: Hằng Kẹo
Tết len lỏi vào căn hộ ở Hà Nội bằng chùm đèn lồng đỏ thả nhẹ bên khung cửa, cành hoa đặt cạnh sofa trắng, thêm bình ly trắng trên bàn nhỏ phủ khăn caro. Không gian phòng khách không thay đổi nhiều về bố cục, chỉ cần điểm xuyết đúng chỗ là đủ thấy Xuân về.
Ảnh: Tâm Mon
Gia chủ tâm niệm “tâm an thì nhà an”, nên điều quan trọng nhất không phải trang trí thật nhiều mà là giữ cho tổ ấm luôn gọn gàng, sáng sủa và ấm áp.
Ảnh: Tâm Mon
Không gian Tết được gia chủ trang trí bằng cành đào huyền lớn uốn cong ôm trọn mảng tường phòng khách, kết hợp quạt đỏ tạo điểm nhấn. Bàn trà gỗ thấp, kệ treo màu gỗ sáng giúp hoa và phụ kiện Tết nổi bật hơn.
Ảnh: Linh Tran Minh Phuong
Gia chủ tâm sự nhiều năm trước chưa có nhà riêng nên không bày biện. Năm nay, khi đã có tổ ấm, chị tự tay dọn dẹp, xông lá thơm, đi chọn từng cành hoa để “giữ mùi Tết” trong nhà.
Ảnh: Linh Tran Minh Phuong
Năm đầu đón lễ cúng Ông Công Ông Táo trong nhà mới tại Hà Nội, gia chủ dành nhiều thời gian cho khu bếp và phòng khách. Căn hộ được điểm xuyết cành hoa mận trắng, thêm bình tuyết mai đặt trên bàn trà. Ánh đèn vàng và chất liệu gỗ trầm giúp không gian ấm áp hơn khi bước vào những ngày giáp Tết.
Ảnh: Huệ Minh Hoàng
Bích Phương