Runner nhí háo hức khám phá muôn loài tại Kun Marathon HCM

Nhiều em nhỏ bày tỏ sự háo hức trước cơ hội giao lưu các loài thú ở Thảo Cầm Viên khi tham gia Kun Marathon TP HCM sáng 21/3.

Gia Huy cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Lành (phường Gia Định) nằm trong số hàng trăm gia đình đến Thảo Cầm Viên nhận bib Kun Marathon HCM 2026 từ sáng sớm ngày 20/3. Chị Lành cho biết gia đình có truyền thống thể thao nên luôn tạo điều kiện cho các con vận động từ nhỏ.

Gia Huy mong chờ được xem hươu cao cổ, khỉ và voi sau khi hoàn thành đường chạy. Ảnh: VnExpress Marathon

Kun Marathon là hệ thống giải chạy cho trẻ em mà Gia Huy tham gia nhiều nhất. Từ đầu năm 2025 đến nay, em đã chinh phục 5 giải tại TP HCM, Cần Thơ, Nha Trang, Đà Nẵng và Hải Phòng. Khi biết Kun Marathon 2026 có chuỗi hoạt động "Bảo vệ muôn loài", Huy xin mẹ đăng ký sớm. Chị Lành cho biết Huy yêu động vật, thường chơi đùa với chó, mèo. Khi rảnh, em đọc sách ảnh về động vật. Gia đình thường đưa Huy đi chơi Thảo Cầm Viên.

"Qua fanpage của Kun Marathon, tôi biết sự kiện lần này có thêm hoạt động giao lưu các loài thú, tìm hiểu thế giới động vật và nâng cao ý thức về môi trường sống cho các con. Đây là hoạt động giàu ý nghĩa", chị Lành nói.

Cùng quan điểm, anh Trương Đức Tài (phường Bảy Hiền) cũng mong chờ hoạt động mới do ban tổ chức phối hợp Thảo Cầm Viên thực hiện. Đây là năm thứ ba anh Tài đăng ký cho con và các cháu tham gia giải. Anh đến xếp hàng sớm để nhận 12 bộ race-kit cho con, em trong gia đình. Phụ huynh này nhận xét địa điểm năm nay mát mẻ, nhiều cây xanh, phù hợp cho trẻ nhỏ.

Anh Tài nhận 12 túi vật phẩm cho các bé trong nhà. Ảnh: VnExpress Marathon

"Chủ đề mới 'Cùng Kun bảo vệ muôn loài' hay và ý nghĩa, khuyến khích trẻ học hỏi, tìm hiểu thêm. Tôi kỳ vọng ban tổ chức có thể phối hợp Thảo Cầm Viên, tổ chức các trò chơi đố vui hoặc tour tham quan ngay sau đường chạy. Tôi tin các bé sẽ rất thích thú hoạt động này", anh Tài nói thêm.

Chị Thanh Uyên (phường Nhiêu Lộc) cùng con trai Na Uy (6 tuổi) cũng đến nhận race-kit vào sáng 20/3. Đây là giải chạy đầu tiên của bé Uy. Chị Uyên cho biết cảm thấy yên tâm khi con được tham gia sân chơi kết hợp thể thao và giáo dục kiến thức.

Sáng 21/3, 2.500 Kun runners sẽ chinh phục đường chạy dài 1 km. Dọc lộ trình, ban tổ chức bố trí các chướng ngại vật phù hợp thể lực và trao huy chương sau khi về đích.

Chị Uyên và bé Na Uy đến nhận race-it Kun Marathon HCM sáng 20/3. Ảnh: VnExpress Marathon

Sau đó, các em sẽ được giới thiệu về các cá thể động vật tại Thảo Cầm Viên để hiểu tầm quan trọng của việc bảo tồn. Hoạt động được hướng dẫn và giám sát bởi nhân viên vườn thú. Đi kèm là các trò chơi theo chủ đề như Bé cho thú ăn, Sứ mệnh đại dương xanh, Đưa muôn loài về nhà.

Năm nay, Kun Marathon TP HCM ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 2.500 suất, tăng 500 suất so với năm 2025. Sự kiện mở màn cho chuỗi giải trong năm 2026, dự kiến đi qua 10 tỉnh, thành. Trước đó, thương hiệu Kun tuyên bố đóng góp 200 triệu đồng cho Thảo Cầm Viên để hỗ trợ tu sửa chuồng trại, cải thiện môi trường sống cho động vật.

Thy An