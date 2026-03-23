Runner ngóng chờ trải nghiệm mới tại VM Green Paradise Can Gio

Nhiều runner bất ngờ khi VnExpress Marathon công bố giải mới ở Cần Giờ, đồng thời chờ đợi trải nghiệm một cung đường khác biệt vào ngày 1/5.

Lê Thị Nhân, người vừa đạt top 4 nữ chung cuộc 42km tại Giải chạy đêm TP HCM ngày 22/3, đăng ký VM Green Paradise Can Gio ngay hôm mở cổng đăng ký. Nữ elite cho biết Cần Giờ là địa điểm chạy bộ yêu thích và từng rất kỳ vọng VnExpress Marathon sẽ tổ chức giải ở đây. Do đó, khi giải đấu được công bố, cô không chần chờ, quyết định đăng ký ngay cự ly 42km.

Điểm làm Nhân Lê yêu thích ở Cần Giờ là cung đường gần như không thể tìm thấy ở bất cứ địa phương nào. 35.000 ha rừng ngập mặn cùng những cung đường gần như nguyên sơ, không có khói bụi đô thị tạo ra trải nghiệm độc đáo. "Đường Rừng Sác cực kỳ đẹp. Chắc chắn runner lần đầu đến đây sẽ phải 'wow' bởi cây xanh hai bên và mặt đường chất lượng tốt, bằng phẳng", runner 34 tuổi nói.

Lê Thị Nhân (Bib 90085) về thứ tư 42km nữ tại Giải chạy đêm TP HCM. Ảnh: VnExpress Marathon

Thêm vào đó, nữ elite cho rằng mật độ giao thông ở Cần Giờ không cao, dễ phân luồng, tạo trải nghiệm an toàn cho những VĐV muốn đua tốc độ cao. Cảnh quan vừa có rừng vừa có biển sẽ là điểm giúp runner bớt nhàm chán, tạo động lực để chạy tiếp.

Nhân Lê kỳ vọng đạt thành tích 3 tiếng 15 phút, cạnh tranh nhóm dẫn đầu cự ly 42km.

Anh Thiên Định, người nổi tiếng với những màn cosplay ấn tượng, lại chờ đợi VM Green Paradise như một hoạt động race-cation. Giải diễn ra trùng kỳ nghỉ lễ dài, do đó, kỹ sư công nghệ này lên kế hoạch cho chuyến chạy bộ kết hợp khám phá du lịch, ẩm thực cùng gia đình. Khoảng cách từ trung tâm TP HCM đến Cần Giờ chỉ khoảng 40 km nên anh và gia đình dự kiến đến giải bằng ôtô riêng.

Runner Nguyễn Đoàn Thiên Định chạy bộ tại Cần Giờ: Ảnh: NVCC

Anh Định cũng cho rằng Cần Giờ là điểm chạy bộ khó có thể chán nhờ không khí trong lành. Cảm giác xuất phát băng qua những cánh rừng lúc sáng sớm, hít thở những làn gió mát lạnh tạo sự sảng khoái mà hiếm cung đường nào có được. Vì điều này, mỗi năm, anh đều đến đây chạy bộ.

"Với VnExpress Marathon, tôi mong sẽ được trải nghiệm nhiều điểm mới. Tôi cũng rất chờ đợi đoạn chạy ven biển trong Vinhomes Green Paradise - điều mà các giải khác chưa khai thác được", runner TP HCM nói.

Trên các diễn đàn, nhóm chạy bộ, giải đấu mới ra mắt của VnExpress Marathon trở thành chủ đề thảo luận từ khi công bố. Đa số đánh giá cao khi VM quyết định mở rộng ra khu vực này, cho rằng Cần Giờ tiềm năng để tổ chức giải marathon gần gũi thiên nhiên.

Cung đường Rừng Sác qua Cần Giờ tạo trải nghiệm chạy giữa thiên nhiên. Ảnh: Vingroup

Ban tổ chức cho biết VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio được ra mắt sau khi cân nhắc kỹ về tiềm năng duy trì dài hạn. Trong đó, Cần Giờ được định vị như một cực tăng trưởng du lịch mới, không gian phát triển hướng biển của TP HCM.

Địa phương có hệ sinh thái rừng ngập mặn, sông ngòi, cửa biển, đóng vai trò điều hòa khí hậu cho cả TP HCM. Nơi này đang được nâng cấp với nhiều tuyến đường rộng, phẳng, ít giao cắt, thuận lợi để thiết kế đường chạy quy mô lớn. Ban tổ chức khẳng định giải sắp tới sẽ có cung đường xanh nhất hệ thống từ trước đến nay.

Song song, các phương án về lưu trú, di chuyển đang được tính toán và sẽ sớm công bố cho VĐV.

Giải đang mở đăng ký giai đoạn Super Early Bird đến 31/3. Giá vé là 330.000 đồng cho cự ly 5km; 450.000 đồng cho 10km, 600.000 đồng cho 21km và 790.000 đồng cho cự ly 42km. Sau giai đoạn này, giá bib sẽ tăng dần theo từng mốc.

Hoài Phương