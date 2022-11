Ronaldo tự nhận đã ghi bàn vào lưới Uruguay

QatarCristiano Ronaldo nhắn tin cho MC Piers Morgan khẳng định anh đã chạm bóng trong tình huống mở tỷ số của Bồ Đào Nha ở World Cup 2022 tối 28/11.

Ronaldo đánh đầu sau quả tạt của Fernades, trong trận thắng Uruguay trên sân Lusail. Ảnh: AFP

Thông tin được cựu đội trưởng Mỹ Alexi Lalas tiết lộ trên kênh Fox Soccer. Theo đó, sau khi vào phòng thay đồ sau trận thắng Uruguay, Ronaldo đã nhắn tin cho người dẫn chương trình Piers Morgan và nhấn mạnh đã chạm đầu vào bóng sau quả tạt của Bruno Fernandes. "Tôi vừa gặp Piers Morgan và ông ấy nói với tôi như vậy", Lalas nói. "Ai mà biết được Ronaldo đã chạm hay bóng hay chưa, nhưng anh ấy tin là vậy".

Phút 54, trận đấu trên sân Lusail, tiền vệ Fernandes tạt từ cánh trái vào cấm địa Uruguay. Ronaldo nhanh chân phá bẫy việt vị, bật cao làm động tác đánh đầu. Trái bóng đã bay rất sát đầu của Ronaldo, trước khi làm tung lưới Sergio Rochet. Tiền đạo thủ quân Bồ Đào Nha sau đó chạy ra góc sân, ăn mừng cuồng nhiệt với Fernades. Tuy nhiên, FIFA sau đó ghi nhận bàn thắng cho Fernandes, vì cho rằng Ronaldo chưa chạm bóng.

Hiện, số bàn của Ronaldo ở World Cup vẫn dừng ở con số tám, chưa thể san bằng kỷ lục của huyền thoại Bồ Đào Nha Eusebio.

Ronaldo ăn mừng cùng Fernandes, ở tình huống Bồ Đào Nha mở tỷ số trong trận đấu Urguay. Ảnh: AP

Bàn thắng hụt của Ronaldo trở thành chủ đề gây tranh cãi. Morgan nhận định tiền đạo 37 tuổi đã chạm vào bóng, còn hai cựu cầu thủ là Graeme Souness và Hal Robson-Kanu thì bày tỏ sự phân vân khi bình luận trên kênh ITV (Anh).

"Tôi chưa thấy góc máy quay nào cho thấy Ronaldo đã chạm vào bóng", Souness nói. "Hình quay chậm cũng không cho thấy rõ ràng".

Robson-Kanu nói thêm: "Tôi không thấy rõ khoảng trống giữa Ronaldo và quả bóng. FIFA cần cải thiện chất lượng camera hơn nữa. Chỉ Ronaldo biết rõ nhất cậu ấy đã chạm hay chưa, nếu chưa thì anh ấy có diễn xuất khá tốt đấy".

Phần đông người hâm mộ cho rằng Ronaldo chưa chạm vào bóng. Một tài khoản Twitter đưa ra quan điểm rằng quả bóng World Cup 2022 có gắn thiết bị cảm biến và sẽ phát tín hiệu ngay cả khi chạm nhẹ nhất, vì vậy FIFA có lẽ biết rõ nhất chuyện này. Một số khác còn cho rằng Ronaldo đã cướp mất khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng đầu tiên của Fernandes tại World Cup.

Tuy nhiên, Fernandes khẳng định việc ai ghi bàn không quan trọng bằng việc Bồ Đào Nha chiến thắng và giành vé sớm vào vòng 1/8. Anh cũng khẳng định chủ đích chuyền để Ronaldo dứt điểm, và vào thời điểm đó cảm thấy đàn anh đã chạm vào bóng.

Cuối trận, Fernandes kiếm được quả phạt đền sau khi trung vệ Jose Gimenez để bóng chạm tay, và thực hiện thành công để ấn định chiến thắng 2-0 cho Bồ Đào Nha. Lúc này, Ronaldo đã rời sân.

Morgan là nhà báo, bình luận viên kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Anh. Ông từng làm giám khảo America's Got Talent giai đoạn 2006-2011 hay Britain's Got Talent 2007-2010. Morgan hâm mộ Arsenal, và có một mục riêng trên báo New York Post và The Sun. Ông từng nhiều lần phỏng vấn độc quyền Ronaldo. Mới nhất là trò chuyện dài 90 phút trên chương trình Piers Morgan Uncensored được tung ra trước thềm World Cup 2022. Ở đó, Ronaldo công khai chỉ trích Man Utd, HLV đương nhiệm Ten Hag, HLV tiền nhiệm Ralf Rangnick và đồng đội cũ Wayne Rooney.

