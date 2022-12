Ronaldo phủ nhận chửi HLV khi bị thay ra

Cristiano Ronaldo thừa nhận chỉ mắng một cầu thủ Hàn Quốc, chứ không bất mãn HLV Fernando Santos khi bị thay ra ở lượt cuối bảng H World Cup 2022 ngày 2/12.

Ronaldo đá chính rồi rời sân phút 65 trận Bồ Đào Nha thua Hàn Quốc 1-2 tối 2/12. Khi ấy, hai đội đang hòa 1-1. Khi bị thay ra, Ronaldo dường như lẩm bẩm điều gì đó. Một vài người cho rằng tiền đạo 37 tuổi không hài lòng với quyết định của HLV nên chửi thề.

Nhưng Ronaldo bác bỏ việc này. Tờ Sapo (Bồ Đào Nha) dẫn lời tiền đạo đội trưởng: "Trước khi tôi rời sân, một cầu thủ Hàn Quốc giục tôi nhanh chân lên. Tôi bảo anh ta 'câm miệng đi' vì anh ta đâu phải trọng tài mà có quyền đó. Tôi không bất mãn gì với HLV".

Ronaldo nhường chỗ cho Andre Silva ở trận thua Hàn Quốc trên sân Education City tối 2/12. Ảnh: Reuters.

"Dù điều gì đã xảy ra đi nữa, chúng đều nằm lại trên sân. Chúng tôi phải đoàn kết, vì điều quan trọng nhất lúc này là đội tuyển vào vòng 1/8. Người Bồ Đào Nha đang rất tự tin, vì chúng tôi đều thật sự muốn đội tiến sâu", Ronaldo nói thêm.

Khi được hỏi về vụ việc, HLV Santos cho biết ông cũng có nghe cầu thủ Hàn Quốc hối Ronaldo rời sân sớm và nghe cả câu Ronaldo vặc lại cầu thủ này trong lúc anh đang tháo băng đội trưởng để trao cho Pepe.

"Tôi nhìn thấy Ronaldo tương tác với một cầu thủ Hàn Quốc, và hiểu điều gì đã xảy ra. Cậu ấy chỉ đáp trả người kia. Nếu xem những hình ảnh kế sau đó, các bạn sẽ hiểu việc này. Pepe, sau khi nhận băng đội trưởng từ Ronaldo, cũng quay sang mắng người vừa cự nự đồng đội", Santos nói thêm.

Nhà cầm quân của Bồ Đào Nha sau đó khẳng định Ronaldo không phản ứng việc bị ông rút khỏi sân, nhường chỗ cho Andre Silva.

Ronaldo và HLV Santos cùng trở lại khu vực kỹ thuật sau khi tiền đạo 37 tuổi được rút khỏi sân ở phút 75 trận Bồ Đào Nha thua Hàn Quốc 1-2 tại lượt cuối bảng H World Cup 2022 ngày 2/12. Ảnh: AFP

Ronaldo đặt mục tiêu bắt kịp kỷ lục số bàn nhiều nhất một cầu thủ Bồ Đào Nha ghi tại World Cup (9 bàn) do huyền thoại Eusebio lập vào năm 1966. Anh còn cách một bàn, sau khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn năm kỳ World Cup liên tiếp với pha lập công vào lưới Ghana hôm 24/11. Đó có thể là lý do Ronaldo vẫn ra sân đấu Hàn Quốc, dù trước trận anh bỏ lỡ hai buổi tập của tuyển Bồ Đào Nha do chấn thương.

Trong trận thua Hàn Quốc, Ronaldo có nhiều cơ hội nhưng bỏ lỡ. Không những vậy, anh còn góp phần giúp đối thủ gỡ hòa 1-1 ở phút 27, khi để bóng đập lưng rồi rơi đến vị trí của Kim Young-gwon trong tình huống phòng thủ phạt góc.

Thất bại này không khiến Bồ Đào Nha mất ngôi đầu bảng H, nhờ đó tránh Brazil ở vòng 1/8. Thay vào đó, Ronaldo và đồng đội sẽ gặp Thụy Sĩ tối 6/12.

Duy Đoàn (theo Reuters)