Robot hình người Trung Quốc tiến sát kỷ lục tốc độ của người

Robot hình người H1 của startup Trung Quốc Unitree Robotics đạt tốc độ chạy nước rút 10 mét mỗi giây, gần bằng kỷ lục của vận động viên Usain Bolt.

Robot hình người H1 có những thông số tương đương người bình thường như nặng 62 kg, chiều dài đùi và bắp chân khoảng 80 cm. Video do Unitree Robotics tung ra tháng này cho thấy H1 thử nghiệm trên đường chạy điền kinh. Khi nó chạy qua thiết bị đo tốc độ, màn hình hiển thị mức 10,1 mét mỗi giây, kèm theo ghi chú thiết bị có thể sai số.

Đáng chú ý, tốc độ này rất gần kỷ lục thế giới về chạy 100 mét nam do vận động viên điền kinh huyền thoại người Jamaica Usain Bolt thiết lập năm 2009. Bolt hoàn thành quãng đường trong thời gian 9,58 giây, tức trung bình khoảng 10,44 mét mỗi giây.

Trên mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc, tài khoản Candiceqin kinh ngạc trước tốc độ chạy nước rút của H1, nhận xét robot trông như sắp bay lên. Trong khi đó, tàu khoản Jerry-Qixing cho rằng "kẻ nghiệp dư giờ đã trở nên chuyên nghiệp".

Trên X, video thu hút hơn 9,4 triệu lượt xem sau 4 ngày, đa số bình luận đều tỏ ra ấn tượng. Người dùng chanpark-xyz viết: "Điều điên rồ nhất là chúng ta đã vượt qua giai đoạn 'nó đi bộ được không' và chuyển sang 'nó có thể đánh bại vận động viên Olympic không'".

Trước đó, theo Securities Times, Wang Xingxing, CEO Unitree Robotics, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nhân Yabuli 2026 (diễn ra ngày 17-19/3) rằng robot hình người có thể phá vỡ kỷ lục chạy 10 giây ở cự ly 100 mét vào giữa năm nay, vượt qua Bolt. Công ty này cũng tiết lộ kế hoạch tung ra robot hình người R1 trên toàn cầu với giá 4.000 USD trên trang thương mại điện tử AliExpress.

Video: Unitree Robotics

Chạy là một trong những cách thử nghiệm phổ biến của các nhà sản xuất robot hình người Trung Quốc. Trong World Humanoid Robot Games 2025, sự kiện được ví như thế vận hội robot hình người diễn ra tại Bắc Kinh tháng 8 năm ngoái, robot Tien Kung Ultra của Trung tâm Đổi mới Robot AI hiện thân Quốc gia và Địa phương Trung Quốc, giành chiến thắng ở nội dung chạy 100 mét với thời gian 21,50 giây, đánh bại robot H1 mà hai đội khác sử dụng.

Ngoài ra, Tien Kung Ultra cũng giành chiến thắng với thành tích khoảng 2 giờ 40 phút trong cuộc thi bán marathon dành cho robot hình người đầu tiên trên thế giới diễn ra tại Trung Quốc năm ngoái. Tháng 2 năm nay, công ty robot Trung Quốc MirrorMe tung video cho thấy Bolt, robot hình người cao 175 cm và nặng 75 kg, cũng có thể đạt tốc độ 10 mét mỗi giây.

Giải chạy bán marathon robot hình người lần thứ hai sẽ diễn ra ở Bắc Kinh ngày 19/4. Cuối tuần trước, hơn 70 đội đã cho robot chạy thử trên đường chạy tại Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh. Các nhà phân tích tin rằng sẽ có nhiều robot hình người tranh tài trong sự kiện năm nay, hứa hẹn một cuộc đua hấp dẫn hơn.

Thu Thảo (Theo Global Times, Interesting Engineering)