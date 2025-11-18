Robot hình người lần đầu làm tiếp viên hàng không

Robot hình người Volodya, được cho là mẫu G1 của Unitree, phục vụ hành khách trên chặng bay Ulyanovsk - Moskva.

Pobeda (Nga) trở thành hãng hàng không đầu tiên sử dụng robot làm tiếp viên trên một chuyến bay. Video do kênh AirPro News đăng trên YouTube ngày 17/11 cho thấy robot Volodya hợp tác tốt với con người, hỗ trợ một số nhiệm vụ như chào đón hành khách tại cửa máy bay, hướng dẫn an toàn bay và giao tiếp với hành khách trong hành trình. Nó có thể bắt chước hành động của tiếp viên, cho thấy được trang bị công nghệ học tăng cường.

Robot hình người đầu tiên làm tiếp viên hàng không Robot hình người trên chuyến bay của hãng hàng không Pobeda (Nga). Video: YouTube/AirPro News

Sau khi máy bay cất cánh, Volodya không phục vụ đồ ăn và thức uống, nhưng sự hiện diện của nó giúp trải nghiệm bay trở nên thú vị hơn. Nhân viên Pobeda cho biết hành khách rất thích thú với robot, cả trẻ em lẫn người lớn đều xin chụp ảnh cùng.

Về ngoại hình, robot giống mẫu G1 do công ty Trung Quốc Unitree Robotics sản xuất, nhưng hãng hàng không chưa xác nhận thông tin. G1 trình làng tháng 5 năm ngoái, cao 1,2 m, nặng 35 kg, có 23-43 motor khớp giúp cử động tay chân, thân và đầu giống người. Nó từng gây chú ý khi tham gia thi đấu boxing và trò chuyện bằng ngôn ngữ Gen Z khi dạo phố tại Mỹ.

Video về Volodya do tài khoản Valuetainment đăng trên Instagram làm nổ ra một cuộc tranh luận về tính hữu ích của robot trên máy bay. Một số lo ngại chúng có thể thay thế tiếp viên thật, khiến họ mất việc, trong khi số khác đánh giá vai trò này không quan trọng, thậm chí lo sợ chúng hành động mất kiểm soát, ví dụ đột ngột mở cửa máy bay.

Một số hãng hàng không khác cũng đang đầu tư cho robot và tự động hóa. Tháng 3/2024, Qatar Airways ra mắt phi hành đoàn kỹ thuật số trang bị AI giao tiếp, có khả năng trả lời câu hỏi của hành khách theo thời gian thực. Tháng 6, Korea Air hé lộ X-ble Shoulder, khung robot đeo trên người do Hyundai Motors và Kia phát triển, được thiết kế để giảm tải cho vai, hỗ trợ con người trong việc lắp ráp và bảo trì máy bay.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, Sun)