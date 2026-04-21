Robot hình người của Mỹ nâng tạ 29 kg

Robot hình người Digit của startup Mỹ Agility Robotics thử nghiệm nâng tạ 29 kg, chứng minh khả năng phối hợp khéo léo giữa các bộ phận cơ thể.

Agility Robotics công bố video robot hình người Digit nâng tạ nhiều lần trong môi trường được kiểm soát của phòng thí nghiệm. Màn trình diễn thể hiện sự tiến bộ về khả năng phối hợp toàn thân, trong đó cánh tay, chân và thân liên tục điều chỉnh để duy trì thăng bằng khi chịu tải.

Theo công ty, các kỹ sư đã tăng độ khó để kiểm tra sức mạnh bộ truyền động, độ bền của khớp nối và hệ thống điều khiển thời gian thực. Kết quả, robot có thể thực hiện nhiệm vụ nâng tạ lặp đi lặp lại mà không mất ổn định hay giảm hiệu quả.

Quá trình huấn luyện hệ thống điều khiển robot diễn ra trong môi trường mô phỏng. Trước khi robot nâng vật thể thực, nhóm kỹ sư tạo bản sao kỹ thuật số của vật thể, cho phép hệ thống điều khiển tính đến sự phân bố tải trọng, lực nắm và sự dịch chuyển trọng tâm. Hệ thống cũng tiếp xúc với những thay đổi về trọng lượng, giúp nó học cách duy trì ổn định trước khi triển khai trên robot vật lý.

Bài tập nâng tạ được chọn vì đòi hỏi điều khiển đồng bộ toàn cơ thể, buộc robot liên tục điều chỉnh cánh tay, chân, thân mình để giữ thăng bằng. Hàng nghìn thử nghiệm mô phỏng giúp nó kiểm soát tư thế, vận hành mượt mà trong thế giới thực.

Robot hình người Mỹ nâng tạ 29 kg Robot hình người Digit nâng tạ trong phòng thí nghiệm. Video: Agility Robotics

Agility Robotics phát triển Digit để thực hiện nhiệm vụ công nghiệp lặp đi lặp lại. Bộ cảm biến cho phép phát hiện tải trọng và giữ thăng bằng theo thời gian thực, giúp hoạt động ổn định trên sàn nhà, thao tác với vật thể không đồng đều cũng như di chuyển trong không gian hẹp.

Phiên bản Digit mới nhất trang bị pin cho thời gian hoạt động tối đa 4 giờ, có thể tự động kết nối để sạc pin. Khả năng này tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai robot rộng rãi trong nhà kho và nhà máy, nơi nhiều robot tự hoạt động và sạc pin mà không cần con người can thiệp nhiều. Ngoài ra, phiên bản mới cũng phối hợp với con người tốt hơn và được tăng cường tính năng an toàn.

Agility cho biết, các chi được nâng cấp mạnh mẽ cùng bộ công cụ đầu cuối (bộ phận tiếp xúc trực tiếp với vật thể như bàn tay, kẹp gắp...) tiên tiến giúp mở rộng phạm vi thao tác của Digit, từ đó thực hiện những nhiệm vụ như xếp thùng, chất hàng lên xe đẩy và xử lý nhiều vật liệu khác nhau. Quy trình sản xuất tinh gọn cũng được kỳ vọng đẩy nhanh tốc độ triển khai và ứng dụng robot trong môi trường thực tế.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, Techeblog)