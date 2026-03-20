Robot hình người chơi tennis với người thật

Trung QuốcRobot hình người G1 trang bị thuật toán mới, trình diễn khả năng phản ứng nhanh, di chuyển linh hoạt và đập bóng chính xác trong trận đánh tennis.

"Lần đầu tiên, một robot hình người có thể duy trì những pha bóng tennis nhịp độ cao trong thời gian dài với phản xạ ở mức mili giây, đánh bóng chính xác và chuyển động toàn thân tự nhiên", công ty Trung Quốc Galbot Robotics viết trên X tuần này, kèm video mẫu G1 của Unitree Robotics chơi tennis.

Robot đạt được khả năng này nhờ trang bị Latent, thuật toán do Galbot cùng các nhà nghiên cứu từ Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh hợp tác phát triển. Galbot cho biết, Latent là thuật toán lập kế hoạch và điều khiển toàn thân theo thời gian thực đầu tiên trên thế giới dành cho robot hình người chơi tennis.

Theo Interesting Engineering, một trong những thách thức chính khi huấn luyện robot thể thao là thiếu dữ liệu chính xác về chuyển động của con người. Điều này đặc biệt đúng với tennis, khi người chơi phải di chuyển trên diện tích rộng, bóng có thể đạt tốc độ đến 30 mét/giây, thời gian tiếp xúc giữa vợt và bóng chỉ kéo dài vài mili giây.

Để giải quyết vấn đề, nhóm nghiên cứu tránh ghi lại toàn bộ trận đấu. Thay vào đó, họ tập trung thu thập từng đoạn ngắn của những động tác thiết yếu như cú thuận tay, trái tay và bước di chuyển ngang. Dữ liệu được ghi lại bằng hệ thống theo dõi chuyển động trong sân bóng kích thước 3x5 m, nhỏ hơn 17 lần so với sân tennis tiêu chuẩn. Tổng cộng 5 người chơi đã đóng góp 5 giờ dữ liệu chuyển động.

Latent trước tiên huấn luyện robot sao chép từng chuyển động riêng lẻ, sau đó kết hợp thành chuỗi cho phép robot thực hiện những nhiệm vụ cụ thể bao gồm tiếp cận bóng, thực hiện cú đánh và trở lại vị trí trên sân. Để cải thiện hiệu suất thực tế, hệ thống được huấn luyện trong môi trường mô phỏng, nơi các thông số vật lý quan trọng như khối lượng của robot và bóng, độ ma sát và khí động học, thay đổi ngẫu nhiên.

Trong bài kiểm tra mô phỏng, hệ thống đạt tỷ lệ thành công đến 96% với cú đánh thuận tay. Khi triển khai thực tế, robot G1 chứng minh khả năng duy trì các pha bóng qua lại với người thật và liên tục trả bóng sang phần sân đối phương.

Robot hình người G1 trang bị thuật toán Latent. Video: CGTN

Nhóm nghiên cứu lưu ý, phương pháp này có thể mở rộng ra ngoài tennis, sang những môn như bóng đá, cầu lông hoặc nhiệm vụ khác đòi hỏi kỹ năng liên quan đến thể thao nhưng gặp khó khăn trong việc thu thập dữ liệu chuyển động đầy đủ của con người.

Theo Liu Dingding, nhà phân tích Internet tại Bắc Kinh, bước tiến cho thấy robot hình người có tiềm năng ứng dụng trong hộ gia đình và nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp nhờ khả năng xử lý nhiệm vụ phức tạp theo từng bối cảnh cụ thể. "Đây là bước đột phá lớn với ngành robot cũng như năng lực sản xuất và công nghệ của Trung Quốc", ông nói với Global Times.

Ông Liu nói thêm, hiệu ứng lan tỏa có thể rất đáng kể, vì tiến bộ trong điều khiển động và việc học hỏi từ dữ liệu không hoàn hảo có thể giúp giảm chi phí đào tạo, tăng khả năng mở rộng quy mô, thúc đẩy ứng dụng trong môi trường công nghiệp, tự động hóa và dịch vụ.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, Global Times)