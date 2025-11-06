Ra mắt trung tâm khôi phục và bảo vệ dữ liệu chuẩn quốc tế

Trung tâm FSI DDS cung cấp các giải pháp khôi phục, bảo vệ và xóa dữ liệu an toàn cho người dùng trong tiến trình chuyển đổi số.

Trung tâm Khôi phục và Bảo vệ Dữ liệu FSI DDS (FSI DDS - Data Recovery and Protection Center), đặt tại Hà Nội, là sự hợp tác giữa công ty công nghệ FSI và DDS Japan (Nhật Bản). "Mục tiêu của chúng tôi không chỉ cứu dữ liệu, mà còn giúp người dùng thay đổi tư duy về giá trị dữ liệu", bà Đỗ Thu Thủy, CEO FSI DDS, cho biết.

Các kỹ sư khôi phục dữ liệu ổ cứng bên trong Trung tâm Khôi phục và Bảo vệ Dữ liệu FSI DDS.

Theo bà Thủy, trong giai đoạn đầu, trung tâm triển khai 5 nhóm giải pháp, gồm khôi phục, bảo vệ dữ liệu, xóa dữ liệu triệt để, "pháp y" kỹ thuật số và tư vấn - triển khai giải pháp chống đánh cắp dữ liệu, từ đó hình thành hệ sinh thái khép kín, giúp người dùng và doanh nghiệp chủ động bảo vệ vòng đời dữ liệu, từ lưu trữ, vận hành đến tiêu hủy.

Dịch vụ được vận hành trên nền tảng công nghệ chuyển giao trực tiếp từ DDS Japan, đơn vị hàng đầu về khôi phục dữ liệu tại Nhật Bản. Công ty cũng cử các kỹ sư tay nghề cao làm việc trực tiếp tại Việt Nam để đào tạo và giám sát chất lượng dịch vụ.

Bà Thủy cho biết, hệ thống phòng thí nghiệm được xây dựng theo tiêu chuẩn an ninh ISO/IEC 27001, được công nhận tại 162 quốc gia về khả năng xử lý trong môi trường kiểm soát nghiêm ngặt, không bị truy cập hay sao chép trái phép. Các thiết bị nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ và Đức cùng phần mềm độc quyền do DDS phát triển, đạt tỷ lệ phục hồi dữ liệu thành công 91,5%, - mức cao nhất tại thị trường Nhật.

Về bảo mật, hệ thống FSI DDS trang bị hạ tầng bảo mật nội bộ gồm hai lớp phòng vệ chuyên biệt do DDS Japan nghiên cứu. Trong đó, DDSGate là giải pháp an ninh mạng hợp nhất (UTM) tích hợp tường lửa, IPS và diệt virus, được tổ chức Miercom đánh giá có tỷ lệ bảo vệ khỏi phần mềm độc hại mới tới 99,9%. Còn DDH BOX là thiết bị bảo mật giúp ngăn rò rỉ thông tin ngay cả khi máy tính bị nhiễm mã độc.

"Chúng tôi sẽ chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm tích lũy tại Nhật Bản, từ đó đem lại những giải pháp góp phần giải quyết vấn đề dữ liệu mà cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ Việt Nam đang gặp phải", ông Masashi Kumagai, CEO DDS Japan, cho biết.

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Chủ tịch hội đồng quản trị FSI DDS, cho biết công ty đặt mục tiêu trở thành trung tâm khôi phục và bảo vệ dữ liệu hàng đầu Đông Nam Á, tham gia thúc đẩy hạ tầng dữ liệu an toàn tại Việt Nam và khu vực.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia Việt Nam năm 2024 ghi nhận hơn 659.000 vụ tấn công mạng, trong đó thiệt hại từ ransomware và rò rỉ dữ liệu đặc biệt nghiêm trọng. Khảo sát của Acronis và EaseUS cùng năm cũng cho thấy, có 64% người dùng từng bị mất dữ liệu ít nhất một lần trong đời sống cá nhân hoặc công việc, 29% sự cố bắt nguồn từ thao tác của chính họ như xóa nhầm, định dạng sai hoặc lỗi phần mềm.

Các chuyên gia cảnh báo, phần lớn vụ mất dữ liệu có thể bắt đầu từ những sai sót rất bình thường như xóa nhầm, format (định dạng) nhầm, bị nhiễm virus, mã hóa bởi ransomware, hoặc lỗi cập nhật hệ điều hành. Trong khi đó, việc tự khắc phục bằng phần mềm không rõ nguồn gốc, hoặc giao thiết bị cho trung tâm không đạt chuẩn an toàn, có thể khiến dữ liệu "từ tạm thời không dùng được trở thành mất vĩnh viễn".

Bảo Lâm