Ra mắt thẻ thanh toán VIB Business cho doanh nghiệp

Thẻ thanh toán VIB Business tích hợp các tiện ích quản lý chi tiêu, thanh toán quốc tế và kiểm soát dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thẻ được thiết kế toàn diện cho nhu cầu vận hành, phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), chủ hộ kinh doanh cùng đội ngũ quản lý tài chính. Sản phẩm vừa là phương tiện thanh toán, vừa là giải pháp tài chính giúp doanh nghiệp Việt vận hành chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí thực chất. VIB đặt mục tiêu đồng hành doanh nghiệp, trong môi trường kinh doanh ngày càng chuẩn hóa về thuế và quản trị dòng tiền.

Khách hàng tham khảo ưu đãi của thẻ thanh toán VIB Business cho doanh nghiệp. Ảnh: VIB

Doanh nghiệp có hoạt động thanh toán quốc tế thường xuyên, như mua phần mềm, nhập nguyên vật liệu, thanh toán nguồn hàng nước ngoài, quảng cáo trên các nền tảng toàn cầu hoặc đặt vé máy bay và lưu trú cho công tác. Các giao dịch này thường chịu phí chuyển đổi ngoại tệ từ 1,5% đến 3,5% mỗi lần thanh toán. Khoản phí này có thể không lớn ở từng giao dịch riêng lẻ, nhưng có thể tích lũy đáng kể theo thời gian khi doanh nghiệp phát sinh nhiều giao dịch quốc tế.

Trước nhu cầu ấy, thẻ thanh toán VIB Business áp dụng chính sách miễn phí chuyển đổi ngoại tệ (0%) khi doanh nghiệp đạt mức chi tiêu theo quy định. Cơ chế này được áp dụng tự động dựa trên tổng chi tiêu thẻ trong tháng liền trước. Chính sách được áp dụng cho toàn bộ thẻ chính và thẻ phụ mà không cần đăng ký thêm thủ tục. Với chi tiêu quốc tế từ 90 triệu đồng mỗi tháng trở lên, mức phí 0% đồng nghĩa với việc tiết kiệm từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Thẻ phù hợp với chủ doanh nghiệp, nhà quản lý thường xuyên công tác. Ảnh: VIB

Ngoài tối ưu chi phí, thẻ thanh toán VIB Business còn tích hợp đặc quyền phòng chờ sân bay (lounge) và dịch vụ ưu tiên làm thủ tục nhanh (fast track). Cụ thể, với mỗi 30 triệu đồng chi tiêu quốc tế, chủ thẻ nhận một lượt sử dụng lounge hoặc fast track. Số lượt quy đổi không giới hạn và điều kiện chi tiêu được tính trên từng thẻ.

Theo VIB, ưu đãi của thẻ là lợi ích thiết thực đối với chủ doanh nghiệp, nhà quản lý thường xuyên công tác, gặp gỡ đối tác. Trải nghiệm di chuyển thuận tiện, tiết kiệm thời gian tại sân bay nâng cao hiệu suất làm việc, góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp.

Ngân hàng cho biết thêm, một trong những thách thức thường trực của doanh nghiệp vừa và nhỏ là sự chồng chéo giữa dòng tiền cá nhân, kinh doanh, khiến việc hạch toán, báo cáo thuế, kiểm soát ngân sách trở nên phức tạp, dễ xảy ra sai lệch. Thẻ Business giải quyết bài toán này với tài khoản thanh toán doanh nghiệp độc lập, mọi giao dịch được ghi nhận rõ ràng, tách bạch dòng tiền, không phí ẩn, thuận tiện cho công tác kế toán và báo cáo thuế cuối kỳ. Cách thức quản lý này cũng phù hợp với các quy định mới về tài khoản thanh toán áp dụng từ ngày 1/3. Doanh nghiệp có thể sử dụng thẻ như công cụ hỗ trợ quản trị chi tiêu và chuẩn hóa dòng tiền trong hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể phát hành không giới hạn thẻ phụ, chủ động thiết lập hạn mức trên ứng dụng VIB Business theo tháng và theo từng danh mục chi tiêu. Với đa dạng các lĩnh vực theo nhu cầu chi tiêu thực tế như: nhà hàng, siêu thị, tiện ích, thuế, phần mềm, ứng dụng, quảng cáo, khách hàng có thể chủ động kiểm soát ngân sách, hạn chế rủi ro vượt trần và tối ưu chi phí.

Song song đó, VIB áp dụng chính sách miễn phí thường niên năm đầu 100%. Từ năm thứ hai, doanh nghiệp tiếp tục được miễn phí khi tổng chi tiêu 12 tháng liền trước đạt từ 50 triệu đồng (tính trên từng thẻ), giúp kiểm soát chi phí tài chính chủ động và minh bạch.

Đại diện VIB cho biết, trong bối cảnh yêu cầu minh bạch hóa doanh thu - chi phí ngày càng chặt chẽ, đặc biệt với hộ kinh doanh và SME, công cụ tài chính giúp quản trị chi tiêu theo thời gian thực, tách bạch ngân sách rõ ràng, hạn chế chi phí phát sinh là lợi thế cạnh tranh đáng kể. Thẻ thanh toán VIB Business được phát triển như hạ tầng thanh toán thu gọn cho doanh nghiệp: vừa hỗ trợ kiểm soát dòng tiền, vừa tối ưu chi phí, đồng thời mang lại đặc quyền trải nghiệm cao cấp.

Với việc ra mắt thẻ thanh toán VIB Business, VIB tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Ngân hàng hướng tới mục tiêu đồng hành cộng đồng kinh doanh Việt vận hành chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí thực chất và sẵn sàng tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn mới.

Hoàng Đan