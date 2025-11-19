Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ra mắt thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ phiên bản mới, hoàn tiền đến 30 triệu một năm, kèm nhiều ưu đãi giao dịch quốc tế, ngày 19/11.

Việc triển khai Nghị định 70 về thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tài chính - kế toán đang đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch chi tiêu và chuẩn hóa quy trình cho các doanh nghiệp. Khảo sát của MB cho thấy 40% SME vẫn gặp khó trong quản lý hóa đơn, đối soát chi tiêu và kiểm soát dòng tiền phân tán theo nhân viên hoặc phòng ban. Với nhóm doanh nghiệp nhập khẩu, nhu cầu thanh toán quốc tế nhanh và ít thủ tục cũng ngày càng rõ rệt. Trong khi đó, chi phí vận hành doanh nghiệp cũng tăng 5,8-7,2% trong 9 tháng đầu năm, theo Tổng cục Thống kê, khiến bài toán tối ưu chi phí trở nên cấp thiết.

Trước bối cảnh đó, MB hợp tác Visa và Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) giới thiệu bản nâng cấp thẻ MB Visa Hi BIZ, hướng đến mục tiêu tối ưu chi phí, minh bạch dòng tiền và mở rộng khả năng giao thương quốc tế cho doanh nghiệp Việt.

Sản phẩm được định vị là thẻ doanh nghiệp đa năng, tích hợp cùng lúc hai nguồn tiền (ghi nợ và tín dụng), hỗ trợ quản trị chi tiêu, giúp doanh nghiệp linh hoạt trong các khoản chi công tác, mua sắm phần mềm... Doanh nghiệp được miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu.

Thẻ MB Visa Hi Biz. Ảnh: MB

Đặc biệt, phiên bản mới hoàn tiền tới 30 triệu đồng một năm, tập trung vào 4 nhóm chi tiêu phổ biến nhất của doanh nghiệp Việt: quảng cáo (hoàn 2,5% giá trị giao dịch khi chi tiêu quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google,...), công tác (khách sạn, phòng chờ sân bay, vé máy bay), tiếp khách và di chuyển (nhà hàng, taxi), phần mềm quản trị (MISA, Google Workspace). Ngoài ra, doanh nghiệp còn được áp dụng mức phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1,2%.

Các giao dịch được đồng bộ với hệ sinh thái BIZ MBBank, hỗ trợ theo dõi dòng tiền theo thời gian thực, phân quyền chi tiêu theo phòng ban và hạn chế rủi ro thất thoát khi đối soát.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB, thẻ doanh nghiệp được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về số hóa vận hành và minh bạch tài chính của doanh nghiệp Việt. MB hướng tới việc tạo ra một công cụ tài chính "một chạm", giúp doanh nghiệp quản trị dòng tiền thông minh hơn. Ông Cường cũng nhận định, thẻ doanh nghiệp sẽ trở thành một công cụ quản trị phổ biến trong vài năm tới.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB. Ảnh: MB

Một điểm nổi bật của phiên bản mới là khả năng thanh toán thương mại xuyên biên giới thông qua nền tảng Global Trade Payment Platform (GTPP) do Visa và KOTRA phát triển. Giải pháp này cho phép doanh nghiệp Việt thực hiện giao dịch B2B với đối tác Hàn Quốc ngay trong ngày, rút ngắn đáng kể so với phương thức chuyển tiền quốc tế truyền thống vốn mất 3-5 ngày.

Thông qua GTPP, doanh nghiệp có thể kết nối trực tiếp với mạng lưới hơn 140.000 SME Hàn Quốc, thực hiện thanh toán trên nền tảng số an toàn và minh bạch, đồng thời tối ưu dòng tiền khi sử dụng thẻ doanh nghiệp làm phương thức thanh toán. Điều này giúp quá trình nhập khẩu nhanh hơn và giảm rủi ro trong các giao dịch Việt - Hàn.

"Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc. Việc MB triển khai thanh toán B2B bằng thẻ doanh nghiệp qua GTPP sẽ rút ngắn thời gian giao dịch và tạo thuận lợi đáng kể cho doanh nghiệp SME hai nước", đại diện KOTRA chia sẻ.

Đại diện Visa Việt Nam nhận định hình thức thanh toán B2B bằng thẻ doanh nghiệp là xu hướng toàn cầu nhờ tính minh bạch và khả năng kiểm soát chi tiêu. Sự tham gia của MB được kỳ vọng thúc đẩy chuẩn hóa giao dịch quốc tế cho doanh nghiệp Việt.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MB

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào kỳ vọng thẻ MB Visa Hi BIZ sẽ trở thành công cụ thiết thực giúp doanh nghiệp tối ưu chi tiêu, nâng cao năng lực quản trị, giảm thiểu rủi ro giao thương xuyên biên giới.

"Visa cam kết tiếp tục đồng hành cùng MB để tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm SME, động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam", bà Dung nhấn mạnh.

Mới đây, MB được Visa vinh danh hai giải thưởng gồm "Ngân hàng tiên phong sáng tạo thúc đẩy thẻ doanh nghiệp" và "Ngân hàng tiên phong giải pháp thanh toán B2B cho SME". Những ghi nhận này được xem là nền tảng quan trọng để MB mở rộng hệ sinh thái sản phẩm tài chính cho doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Tổ chức thẻ quốc tế Visa chụp ảnh cùng các Kols. Ảnh: MB

Ông Nguyễn Xuân Cường cho biết việc ra mắt thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược của MB nhằm xây dựng hệ sinh thái giải pháp tài chính số toàn diện dành cho doanh nghiệp Việt Nam.

Trong 3 tháng gần đây, thẻ MB Visa Hi BIZ ghi nhận hơn 15.000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng. Doanh số chi tiêu thẻ tăng trưởng gấp 10 lần. Khách hàng phản hồi thẻ giúp doanh nghiệp giảm 80% thời gian xử lý tạm ứng - thanh toán - đối soát. Chi tiêu trung bình mỗi doanh nghiệp tăng gấp 10 lần nhờ tính năng quản lý hạn mức linh hoạt.

Minh Ngọc