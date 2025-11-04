Ra mắt công cụ kiểm tra hạn mức vay cho doanh nghiệp

VnExpress hợp tác MB ra mắt công cụ giúp doanh nghiệp dễ dàng tra cứu hạn mức vay, lãi vay trên, tích hợp trên chuyên trang "Doanh nghiệp vươn mình", ngày 4/11.

Việt Nam hiện có hơn 940.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 98%. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận nguồn vốn của nhóm này vẫn còn hạn chế. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng nguồn vốn của SME chỉ chiếm chưa tới 30% tổng nguồn vốn hoạt động của toàn nền kinh tế, trong khi dư nợ tín dụng ngân hàng dành cho nhóm này mới đạt khoảng 17,6% tổng dư nợ doanh nghiệp.

Từ thực tế đó, VnExpress phối hợp cùng Ngân hàng Quân đội (MB) ra mắt công cụ trực tuyến "Box tính hạn mức tín dụng dự phòng BIZ MBBank" giúp doanh nghiệp dễ dàng tra cứu hạn mức tín dụng và lãi suất vay ngay lập tức. Box tính toán được tích hợp ngay trên chuyên trang Doanh nghiệp vươn mình, cho phép doanh nghiệp nắm được khả năng vay và các thông số về lãi suất, thời hạn, hình thức vay chỉ sau vài bước nhập liệu. Đây cũng là hạn mức tín dụng dự phòng mà doanh nghiệp có thể nhận được từ BIZ MBBank - Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp của MB.

Giao diện kết quả kiểm tra hạn mức, lãi suất theo các gói vay từ MB. Ảnh: Thái Anh

Doanh nghiệp chỉ cần nhập tên công ty, mã số thuế và thông tin người đại diện, sau đó có thể nhận kết quả về hạn mức và lãi suất theo nhu cầu và mục đích vay vốn.

Điểm đặc biệt của "Box tính hạn mức tín dụng dự phòng BIZ MBBank" là doanh nghiệp chỉ cần đưa vào một số thông tin về doanh thu, lĩnh vực hoạt động và số tiền mong muốn, MB sẽ tự động phân tích và hiển thị kết quả hạn mức tín dụng mà doanh nghiệp có thể nhận được. Box tích hợp cả tính năng để lại thông tin liên hệ, tư vấn và hướng dẫn thủ tục nếu doanh nghiệp có nhu cầu.

Hiện tại, công cụ tính hạn mức tín dụng dự phòng cung cấp thông tin của ba sản phẩm nổi bật từ BIZ MBBank dành cho doanh nghiệp: vay thế chấp nhanh (thần tốc), vay thế chấp tiêu chuẩn (tốc hành) và vay tín chấp linh hoạt. Bộ ba sản phẩm tín dụng BIZ MBBank thiết kế cho doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm siêu nhỏ tới nhỏ và vừa, được cải tiến để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, cũng như giải quyết những vấn đề mà thị trường chưa đáp ứng được.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, đại diện Khối nhà máy số MB cho biết, công cụ tính hạn mức tín dụng dự phòng BIZ MBBank được phát triển nhằm đơn giản hóa quy trình tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp, giúp khách hàng ước tính nhanh hạn mức, so sánh các phương án vay và chủ động xây dựng kế hoạch tài chính trước khi làm việc với ngân hàng.

Sự hợp tác giữa VnExpress và MB được kỳ vọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đồng thời mang lại thêm công cụ hữu ích cho doanh nghiệp đang tìm kiếm nguồn vốn phục hồi, mở rộng quy mô hoạt động sau giai đoạn thị trường nhiều biến động.

Thái Anh