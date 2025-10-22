Ra mắt chuỗi vodcast về tài chính 'Dẫn đầu xu thế sinh lời'

Chuỗi vodcast "Dẫn đầu xu thế sinh lời" gồm 4 tập, giới thiệu cách người trẻ tối ưu nguồn lực và xây dựng phong cách tài chính, phát sóng trên VnExpress từ ngày 27/10.

Trong thời đại số, việc quản lý tiền bạc không chỉ là chuyện gửi tiết kiệm hay đầu tư lớn, mà còn nằm ở cách mỗi người giữ và chi tiền mỗi ngày. Phần lớn người dùng vẫn để tiền "ngủ yên" trong tài khoản mà không nghĩ rằng mình có thể được hoàn lại, bỏ lỡ cơ hội sinh lời từ chính dòng tiền đang nắm giữ.

Nhằm giúp người dùng khai thác tối đa giá trị từ dòng tiền này, báo VnExpress hợp tác với Ngân hàng Quốc Tế (VIB) triển khai chuỗi Vodcast "Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời".

Chương trình "Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời". Ảnh: BTC

Chương trình có sự tham gia của các khách mời: diễn viên Kaity Nguyễn, CEO Ngô Thùy Anh, doanh nhân Thái Vân Linh, tác giả sách Nick M. "Smart Money, Smart Life" phát hành mỗi tuần một tập, thời lượng dưới 30 phút, dành cho người trẻ đang học cách quản lý tài chính cá nhân, nhân viên văn phòng tìm kiếm sự cân bằng giữa chi tiêu và tích lũy, người kinh doanh - nhà đầu tư mong muốn tối ưu dòng tiền, cũng như bất kỳ ai đang hướng tới lối sống tài chính thông minh và chủ động hơn.

Với sự đồng hành của VIB, mỗi tập vodcast mang đến một câu chuyện từ khách mời, phản ánh góc nhìn "sinh lời" đa chiều. Vodcast đưa người xem theo chân khách mời, cảm nhận từng quyết định tài chính, trải nghiệm và bài học trong mỗi khoảnh khắc.

Các khách mời trong 4 tập của chương trình. Ảnh: BTC

Tập đầu tiên có sự góp mặt của diễn viên Kaity Nguyễn. Cô chia sẻ cách tích lũy trải nghiệm sống, tận dụng cơ hội và biến đam mê thành giá trị. Với Kaity, "lợi nhuận" từ đam mê không chỉ là vật chất mà còn là cảm xúc, trải nghiệm và ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Ở tập hai với chủ đề Sinh lời từ thời gian, Ngô Thùy Anh, nhà sáng lập ứng dụng chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất Hasu, nói về việc biến thời gian thành nguồn vốn giá trị, tối ưu lợi ích trong từng lựa chọn và giao dịch.

Trong tập ba với chủ đề Sinh lời từ tư duy, tác giả sách Nick M chia sẻ cách dám nghĩ khác, tìm cơ hội trong thách thức.

Tập cuối Sinh lời từ tiền với sự xuất hiện của CEO Thái Vân Linh, chia sẻ cách quản lý tài chính cá nhân bằng cách phân lớp dòng tiền, khiến tiền sinh lời mỗi ngày với Bộ đôi Sinh lời VIB,, cùng bí quyết nhận diện cơ hội sinh lời trong đời sống hàng ngày.

Thông qua những câu chuyện thật, chương trình giúp khán giả, đặc biệt là người dùng hiện đại tiếp cận khái niệm "sinh lời" một cách gần gũi, thực tế. Mỗi tập còn mang đến phần "Financial Hack" (mẹo tài chính), chia sẻ bí quyết giúp người xem ứng dụng ngay trong đời sống, minh họa bằng Bộ đôi Sinh lời VIB - giải pháp tối ưu hóa dòng tiền và quản lý tài chính linh hoạt của nhà băng.

Đại diện VIB cho biết, nhằm lan tỏa xu hướng trải nghiệm tài chính thông minh và giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách vận hành dòng tiền hiện đại, ngân hàng đã lồng ghép thông điệp của mình trên nhiều điểm chạm khách hàng, đặc biệt qua chuỗi Vodcast "Bộ đôi sinh lời". Mục tiêu của chương trình là đưa nội dung này trở thành một phần trong đời sống tài chính hàng ngày, giúp người dùng hình thành thói quen chủ động quản lý và tối ưu dòng vốn hiệu quả.

Thái Anh