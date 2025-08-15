Quy trình đảm bảo chất lượng của Ensure Gold

Gold chính hãng được sản xuất tại nhà máy Abbott (Singapore) với quy trình chuẩn quốc tế, có mã QR dưới đáy lon và nhãn tiếng Việt đầy đủ thông tin để người tiêu dùng dễ xác minh nguồn gốc.

Sản xuất tại nhà máy quy mô bậc nhất của Abbott

Ensure là một thương hiệu dinh dưỡng quen thuộc của Abbott - công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu có khởi đầu từ lĩnh vực dược phẩm. Ra mắt vào năm 1973, thương hiệu này hiện có mặt tại hơn 85 quốc gia trên thế giới và có hơn 30 nghiên cứu khoa học về sản phẩm.

Các sản phẩm Ensure Gold nhập khẩu chính hãng được sản xuất tại nhà máy của Abbott tại Singapore. Đây là nhà máy cho sản phẩm dinh dưỡng được công ty đầu tư lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Mỹ, với tổng vốn đầu tư hơn 300 triệu USD và quy mô tiếp tục mở rộng. Abbott Manufacturing Singapore là nhà máy đầu tiên tại châu Á đạt được giải thưởng danh giá Shingo - được xem là chuẩn mực hàng đầu thế giới về vận hành xuất sắc.

Đằng sau mỗi sản phẩm dinh dưỡng của Abbott là bề dày nghiên cứu khoa học. Ảnh: Mai Khanh

Để đến tay người tiêu dùng, các sản phẩm Ensure Gold trải qua quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhà máy có hệ thống dây chuyền sản xuất khép kín và hiện đại, được xây dựng và vận hành theo các tiêu chuẩn cao như: ISO 9001 (Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng), FSSC 22000 (Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm) và HACCP (Chứng nhận Phân tích Nguy hại và Kiểm soát trọng điểm).

Nhà máy Abbott Manufacturing Singapore có quy mô đầu tư hơn 300 triệu đô la. Ảnh: Mai Khanh

Đảm bảo chất lượng sản phẩm tại Việt Nam

Từ nhà máy tại Singapore, các sản phẩm tiếp tục được kiểm soát chất lượng để đến tay người tiêu dùng ở từng quốc gia. Tại Việt Nam, sản phẩm dinh dưỡng Abbott được nhập khẩu chính hãng, phân phối bởi Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A Việt Nam và được kiểm tra, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng trước khi lưu hành.

Ensure Gold nhập khẩu chính hãng có bao bì tiếng Việt và mã QR dưới đáy lon giúp truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Mai Khanh

Người tiêu dùng có thể xác minh thông tin của sản phẩm dinh dưỡng chính hãng như: nhãn tiếng Việt với đầy đủ các thông tin ghi nhãn theo quy định, mã QR riêng biệt dưới mỗi đáy lon để kiểm tra thông tin chi tiết của sản phẩm, bao gồm nhà máy sản xuất, số lô sản phẩm, ngày sản xuất và ngày hết hạn.

Với hơn 135 năm kinh nghiệm toàn cầu và hiện diện trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đa dạng, Abbott mang đến các sản phẩm dinh dưỡng đạt chất lượng cao, được kiểm soát trong từng khâu nghiên cứu và sản xuất. Cam kết này được giữ vững với nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam - Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A Việt Nam, để mỗi sản phẩm chính hãng mang lại sự yên tâm về chất lượng, đồng hành cùng các gia đình Việt an tâm chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Thế Đan