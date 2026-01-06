'Quy mô vượt 1.000 cửa hàng giúp Con Cưng bán ngày càng rẻ'

Mô hình từ nhà máy đến người dùng cùng cửa hàng liên tục mở rộng giúp Con Cưng tối ưu chi phí, giá "ngày càng rẻ", tạo nền tảng đạt doanh thu tỷ USD, theo CEO Lưu Anh Tiến.

CEO Lưu Anh Tiến khẳng định, con số 1.000 cửa hàng không phải đích đến, mà là nền tảng để Con Cưng bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Theo ông, quy mô càng lớn, giá càng tốt và ổn định hơn, không đến từ cắt giảm chất lượng, mà dựa trên ba trụ cột chiến lược: mô hình tối ưu chi phí, kiểm soát chất lượng và năng lực vận hành của đội ngũ. Với nền tảng đó, "ông lớn" ngành mẹ và bé Việt Nam tự tin hướng tới tham vọng 2.000 cửa hàng trong ba năm tới, đồng thời đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD trong cùng giai đoạn.

Mô hình tối ưu chi phí

Khác với nhiều chuỗi bán lẻ, Con Cưng đầu tư mạnh vào tự động hóa và tiêu chuẩn hóa quy trình ngay từ đầu. Nhờ đó, chi phí mở một cửa hàng Con Cưng thấp hơn 20-30% so với mức trung bình ngành.

"Chúng tôi không chạy theo việc có cửa hàng lớn, đẹp nhất. Thay vào đó, mỗi cửa hàng được thiết kế theo chuẩn tối ưu về diện tích, bố trí và vận hành", ông Tiến giải thích. Khi có một hệ thống chuẩn, việc nhân rộng trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn rất nhiều.

Tốc độ mở cửa hàng của Con Cưng là minh chứng rõ nét. Sau giai đoạn xây nền móng từ 2011 - 2017, hệ thống bước vào pha tăng tốc từ 2017 - 2018 với số lượng cửa hàng tăng gấp đôi. Từ năm 2021 đến nay, doanh nghiệp duy trì nhịp độ mở trung bình khoảng gần 100 cửa hàng mỗi năm, đạt mốc 600 cửa hàng năm 2021 và 1.000 cửa hàng vào cuối năm 2025.

Cửa hàng Con Cưng hút nhiều khách tới tham quan, mua sắm. Ảnh: Con Cưng

Theo ông Tiến, triết lý "giá tốt là kết quả của quản trị tốt" thể hiện xuyên suốt trong cách cắt giảm chi phí trung gian, tối ưu chuỗi cung ứng và vận hành bằng công nghệ. Doanh nghiệp chủ động đầu tư vào hạ tầng logistics và kho bãi từ sớm để chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng quy mô, tạo nền tảng vận hành hiệu quả khi hệ thống tiến đến 1.000 cửa hàng trên toàn quốc. Đây chính là lý do tại sao khi Con Cưng mở rộng quy mô, giá bán lại càng trở nên tốt hơn và ổn định hơn.

"Khi quy mô đạt hàng nghìn điểm bán, lợi thế đàm phán với nhà cung cấp được nâng lên rõ rệt, đồng thời chi phí vận chuyển và lưu kho được kiểm soát tốt hơn. Tất cả đều được tính toán nhằm mang lại mức giá hợp lý và ổn định cho người tiêu dùng", CEO nói.

Chất lượng - yếu tố được chú trọng hàng đầu

Nếu tối ưu chi phí là nền tảng, thì chất lượng sản phẩm chính là kim chỉ nam xuyên suốt hơn một thập niên qua của Con Cưng. Ông Lưu Anh Tiến vẫn nhớ như in cuộc gặp quan trọng hơn 10 năm trước giữa Con Cưng và Friso tại tòa nhà Bitexco. "Buổi làm việc không bàn về chiến lược bán hàng, không nói về doanh số, mà chỉ xoay quanh cách đảm bảo mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều đạt chuẩn tốt nhất", ông Tiến nhớ lại.

Cuộc gặp đó đã mở ra cánh cửa hợp tác chiến lược giữa Con Cưng và nhiều thương hiệu quốc tế hàng đầu. Trên nền tảng hợp tác ngày càng sâu rộng, Con Cưng đang từng bước chuyển dịch sang mô hình rút ngắn chuỗi cung ứng, ưu tiên các hình thức hợp tác cho phép sản phẩm được đưa trực tiếp từ nhà sản xuất đến hệ thống phân phối, giảm thiểu các tầng trung gian không cần thiết. Mô hình "manufacturer to consumer" (từ nhà máy đến người tiêu dùng) này mang lại lợi ích kép: đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất đồng thời tối ưu hóa chi phí, từ đó giúp duy trì mức giá cạnh tranh.

Các gia đình chụp ảnh cùng quà tặng, sản phẩm Takato trong sự kiện mừng Con Cưng cán mốc 1.000 cửa hàng. Ảnh: Con Cưng

Một ví dụ điển hình là sự hợp tác với Takato - thương hiệu tã cao cấp đến từ Nhật Bản. Tại sự kiện chúc mừng cửa hàng thứ 1.000, đại diện Takato Việt Nam khẳng định Con Cưng là đối tác chiến lược đầu tiên thương hiệu này chọn khi gia nhập thị trường Việt Nam. "Mô hình của Con Cưng cho phép gói tã đi từ nhà máy đến thẳng tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và minh bạch. Đó là lý do chúng tôi tin tưởng giao phó hình ảnh thương hiệu", Đại diện nhà sản xuất Takato Vietnam chia sẻ.

Hơn 2 triệu gói tã Takato được bán ra tại Con Cưng, đưa sản phẩm này vào top 3 mặt hàng tã bán chạy của hệ thống, minh chứng cho sự thành công của mô hình hợp tác này.

Không dừng ở việc lựa chọn thương hiệu uy tín, Con Cưng còn chú trọng "địa phương hóa" danh mục sản phẩm. "Mỗi khu vực có đặc thù riêng về sở thích, văn hóa tiêu dùng và sức mua. Chúng tôi không áp đặt một danh mục sản phẩm chung cho tất cả cửa hàng", ông Tiến cho biết và lấy ví dụ sự khác biệt trong nhu cầu giữa các tỉnh miền Bắc, miền Nam và các thị trường vừa và nhỏ.

Đội ngũ và hệ thống vận hành

Để hiện thực hóa mục tiêu hướng về 2.000 cửa hàng, Con Cưng đầu tư mạnh vào hai yếu tố then chốt: con người và công nghệ.

Về nhân sự, Con Cưng xây dựng đội ngũ với tư duy "chuẩn hóa nhưng không cứng nhắc". Mỗi nhân viên đều được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm, kỹ năng tư vấn và quy trình vận hành, đồng thời cũng được khuyến khích sáng tạo và linh hoạt trong cách tiếp cận khách hàng, đặc biệt nhóm ba mẹ Gen Z - thế hệ tiêu dùng am hiểu thông tin, yêu cầu cao về trải nghiệm và nhạy bén nắm bắt xu hướng.

CEO nhận định nếu doanh nghiệp không kịp nắm bắt những trào lưu mới, dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, cũng có thể bị tụt lại phía sau. Vì vậy, đơn vị từ sớm đã ứng dụng công nghệ để phân tích hành vi tiêu dùng, dự đoán, thậm chí là người tạo ra xu hướng, thay vì chỉ đi theo những "dấu chân" có sẵn.

Ở góc độ công nghệ, Con Cưng áp dụng triết lý 80:20 - tập trung 80% nguồn lực cho lõi công nghệ và chuỗi cung ứng. Hệ thống dữ liệu được xây dựng giúp doanh nghiệp quản lý tức thời toàn bộ 1.000 cửa hàng. "Mỗi sáng thức dậy, tôi chỉ cần mở laptop là có toàn bộ dữ liệu vận hành: doanh thu từng cửa hàng, sản phẩm bán chạy, tồn kho, thậm chí cả phản hồi của khách hàng", ông Tiến chia sẻ.

Một trong những nổi bật lớn nhất của Con Cưng chính là chuyển đổi số toàn diện. Hiện kênh online đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu, mức tỷ lệ đáng chú ý trong lĩnh vực bán lẻ truyền thống. Song song đó, ứng dụng Con Cưng được phát triển như một nền tảng chăm sóc khách hàng, tích hợp các tiện ích như nhắc lịch tiêm phòng, theo dõi cột mốc phát triển của trẻ và gợi ý sản phẩm theo độ tuổi. Những tính năng mới triển khai gần đây và đang được mở rộng dựa trên phản hồi tích cực từ người dùng.

Người dùng trải nghiệm mua sắm liền mạch, tra cứu thông tin trên ứng dụng Con Cưng và được nhân viên tư vấn trực tiếp tại cửa hàng. Ảnh: Con Cưng

Sự kết hợp giữa online và hệ thống cửa hàng vật lý cũng giúp Con Cưng rút ngắn thời gian giao hàng. Khách hàng có thể đặt mua qua ứng dụng và nhận hàng trong vòng 30 phút nếu ở gần cửa hàng, hoặc chọn giao trong ngày.

Chị Nguyễn Thu Hà (khách hàng tại TP HCM) cho biết tiêu chí lựa chọn của các gia đình trẻ ngày nay không chỉ dừng ở sự tiện lợi, mà còn nằm ở mức giá tương xứng với trải nghiệm và sự yên tâm về nguồn gốc sản phẩm. "Tôi chọn Con Cưng vì hàng chính hãng, chất lượng ổn định, giá hợp lý. Cửa hàng thường xuyên có nhiều chương trình ưu đãi; tôi hay theo dõi các buổi livestream trên ứng dụng để săn mã giảm giá, nên mua sắm tiết kiệm hơn", Thu Hà nói.

Từ 1.000 cửa hàng đến tầm nhìn tỷ USD

Theo CEO, con số 1.000 cửa hàng không chỉ phản ánh quy mô, mà trở thành thước đo cho năng lực vận hành và khả năng kiểm soát giá tốt của Con Cưng. Khi nhiều chuỗi bán lẻ khác gặp áp lực chi phí và sức mua, doanh nghiệp này xác định giá tốt không đến từ cắt giảm chất lượng, mà từ quản trị hiệu quả ở quy mô lớn.

Ông Lưu Anh Tiến nói, mục tiêu của Con Cưng không dừng ở việc trở thành chuỗi mẹ và bé lớn nhất, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, đồng hành cùng ba mẹ từ khi mang thai đến những năm đầu đời của trẻ. Nền tảng vận hành được chuẩn hóa trên toàn hệ thống cho phép doanh nghiệp vừa mở rộng quy mô, vừa duy trì chất lượng và mức giá ổn định. Vượt ngưỡng 1.000 cửa hàng, Con Cưng bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, nơi vận hành, công nghệ và chuỗi cung ứng trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Đây cũng là tiền đề để doanh nghiệp mở rộng các dịch vụ giá trị gia tăng và củng cố mối quan hệ dài hạn với khách hàng.

"Chúng tôi không mở rộng bằng mọi giá. Con Cưng sẽ tiếp tục tập trung vào tối ưu chi phí, đảm bảo chuẩn mực chất lượng và nâng cao hiệu quả vận hành - những giá trị cốt lõi giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu doanh nghiệp tỷ USD", CEO Lưu Anh Tiến nhấn mạnh.

Thái Anh