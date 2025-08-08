Quy định về hợp chuẩn, hợp quy với sản phẩm mới

Tôi là nhà nghiên cứu hiện có nhiều bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp, có sản phẩm sáng chế độc đáo mà thị trường trong nước và thế giới chưa có. Tôi thấy một bất cập là cơ quan quản lý đưa ra quy định muốn bán được sản phẩm thì sản phẩm phải hợp quy, hợp chuẩn, tuy vậy Quy chuẩn và tiêu chuẩn ra trước, sản phẩm khoa học công nghệ ra sau và nhằm thay đổi cái đã có, vì vậy không thể tìm thấy tiêu chuẩn nào có cùng công dụng giống y hệt những sản phẩm mới mà xin giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. tôi đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ làm rõ.

Hồ Viết Vẻ

Trả lời:

Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn là văn bản tự nguyện áp dụng. Hoạt động công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện, không bắt buộc áp dụng chứng nhận, công bố hợp chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa.

- Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn vệ sinh, sức khỏe con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng. QCKT là văn bản quy phạm pháp luật để bắt buộc áp dụng. Hoạt động công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc.

Theo quy định pháp luật, các QCKT đều quy định cụ thể sản phẩm, hàng hóa là đối tượng áp dụng QCKT, phải tiến hành thử nghiệm/chứng nhận, công bố hợp quy theo quy định.

Tuy nhiên, câu hỏi của độc giả nêu chung chung, không đề cập đến một đối tượng sản phẩm, hàng hóa cụ thể nào. Do vậy, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia không đủ cơ sở dữ kiện để giải đáp chi tiết.

Bộ Khoa học và Công nghệ