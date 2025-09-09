Quy chuẩn về tiếng ồn tại nơi làm việc và sinh sống

Trong 6 năm qua, báo chí đã có hàng trăm bài viết phản ánh về nạn loa kẹo kéo, karaoke tự phát gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng trong khu dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống người dân.



Hiện đã có Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định rõ hành vi vi phạm và mức xử phạt, tuy nhiên không thể thực thi vì cơ quan chức năng cho rằng: "không có thiết bị chuẩn để đo tiếng ồn". Đây là nghịch lý không thể chấp nhận: luật có, nhưng thiếu công cụ, dẫn đến tình trạng vi phạm ngang nhiên tồn tại.



Chúng ta đã bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, lấy khoa học kỹ thuật làm sức bật, thì không thể để những vấn nạn dân sinh như thế này tiếp tục bị bỏ ngỏ, gây bức xúc triền miên trong xã hội.

Tôi kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành chuẩn thiết bị đo tiếng ồn, hoặc phát triển một ứng dụng đo tiếng ồn chính thống do Nhà nước quản lý (tương tự app VNeID), để:

- Người dân có công cụ đo và phản ánh kèm bằng chứng.

- Cơ quan chức năng có căn cứ xử lý, không thể chối bỏ trách nhiệm.

- Góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, kỷ cương và hiện đại.

Trần Quang Tâm

Trả lời:

Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Ủy ban) nhận được câu hỏi của độc giả liên quan đến chuẩn thiết bị đo tiếng ồn, có ý kiến như sau:

- Hiện nay, trong hệ thống QCVN đã có QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép của tiếng ồn tại nơi làm việc và QCVN 26:2025/BNNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn do Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành để quy định giới hạn tối đa các mức ồn tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người.

QCVN cũng đưa ra cách tính toán âm lượng để đánh giá trị ngưỡng giới hạn và quy định về thiết bị đo mức ồn trong dự thảo QCVN.

- Theo quy định tại thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 thì phương tiện đo độ ồn là phương tiện đo nhóm 2 phải được thực hiện kiểm định.

- Việc thực hiện kiểm định phương tiện đo độ ồn theo văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam "ĐLVN 89: 2010 Phương tiện đo độ ồn - Quy trình kiểm định".

- Ủy ban cung cấp danh sách các đơn vị, tổ chức đã được chỉ định thực hiện kiểm định phương tiện đo độ ồn để quý độc giả biết như sau:

1. Viện Đo lường Việt Nam, địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội; ĐT: 02437914876;

2. Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2, địa chỉ: Số 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; ĐT: 02363848376;

3. Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, địa chỉ: 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; ĐT: 02838294274;

4. Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4, địa chỉ: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; ĐT: 02623797999;

5. Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ, địa chỉ: Số 45 đường 3/2 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 02923830353;

6. Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc, địa chỉ: Số 556 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, thành phố Hà Nội, ĐT: 02435771816;

7. Viện kiểm định công nghệ và môi trường, địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, ĐT: 0243533555.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) là cơ quan được Chính phủ giao quản lý nhà nước trong lĩnh vực ô nhiễm môi trường (có bao gồm tiếng ồn).

Do đó, độc giả quan tâm có thể liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để được giải đáp các vướng mắc về quản lý nhà nước trong lĩnh vực nói trên.

Bộ Khoa học và Công nghệ