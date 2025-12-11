Quốc hội yêu cầu sớm trả lương công chức theo vị trí việc làm

Quốc hội giao các cơ quan đẩy nhanh cải cách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Nghị quyết tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và 15 về giám sát chuyên đề và chất vấn được các đại biểu thông qua sáng 11/12, trong đó yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, chuẩn hóa toàn bộ danh mục vị trí việc làm tương thích với bộ máy mới sau tinh gọn.

Cùng với đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương, Quốc hội yêu cầu bố trí ngân sách hỗ trợ các địa phương chưa cân đối được nguồn lực để giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Từ năm 2018, Nghị quyết 27 của Trung ương xác định cải cách tiền lương theo vị trí việc làm, thay cơ chế hệ số, dự kiến áp dụng từ 1/7/2021. Tuy nhiên, do tác động của Covid-19 và hạn chế ngân sách, lộ trình phải lùi lại.

Quốc hội sau đó quyết định áp dụng trả lương theo vị trí việc làm từ 1/7/2024, song quá trình triển khai phát sinh nhiều vướng mắc khiến mức lương cơ sở và hệ số lương chưa thể bãi bỏ. Thay vào đó, từ 1/7/2024, Quốc hội thông qua đề xuất tăng 30% lương cơ sở, từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng mỗi tháng.

Cuối năm 2025, Bộ Chính trị yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thiện Đề án tiền lương thống nhất toàn hệ thống chính trị, tạo nền tảng thay thế cơ chế hệ số khi đủ điều kiện. Bộ Nội vụ đang xây dựng Nghị định về vị trí việc làm của công chức, dự kiến hiệu lực 1/3/2026, trong đó áp dụng khung năng lực bắt buộc cho toàn bộ công chức từ Trung ương đến cấp xã làm căn cứ cho tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá và trả lương.

Phiên họp Quốc hội sáng 11/12. Ảnh: Media Quốc hội

Ở lĩnh vực môi trường, Quốc hội yêu cầu bố trí đủ nguồn lực di dời dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở; hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật môi trường; đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn và xử lý nước thải, chất thải rắn ở đô thị lớn.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Quốc hội đề nghị sửa đổi chế độ đãi ngộ đối với nghệ sĩ, diễn viên các loại hình nghệ thuật truyền thống; cải cách thủ tục hành chính trong du lịch; xử lý dứt điểm tình trạng "báo hóa" tạp chí và trang thông tin điện tử tổng hợp trong năm 2026.

Ở lĩnh vực khoa học và công nghệ, các cơ quan phải xây dựng danh mục nền tảng số quốc gia, ngành, lĩnh vực theo hướng dùng chung; hoàn thiện tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc; chuẩn hóa, xác thực thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong năm 2026.

Với giáo dục, Quốc hội yêu cầu các địa phương tuyển đủ biên chế giáo viên được giao và xử lý triệt để tình trạng thừa - thiếu giáo viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Hoàng Phong

Quốc hội hoàn tất 51 luật và 8 nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp cuối cùng nhiệm kỳ khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sau 40 ngày làm việc, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, tương đương gần 30% tổng số văn bản lập pháp của cả nhiệm kỳ. Quốc hội cũng tổng kết hoạt động của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét, quyết định nhân sự theo đúng quy định; thảo luận các dự thảo Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

Trong 5 năm, Quốc hội làm việc trong bối cảnh nhiều biến động, từ dịch Covid-19 đến diễn biến phức tạp của tình hình khu vực, thế giới và thiên tai trong nước. Quốc hội duy trì hoạt động xuyên suốt, hoàn thành nhiệm vụ lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng; thúc đẩy phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường ứng dụng công nghệ số và đổi mới phương pháp xây dựng luật.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá các đại biểu đã thảo luận, tranh luận kỹ lưỡng, phản ánh những vấn đề người dân quan tâm. Trước mắt, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan liên quan phải chuẩn bị đầy đủ khung pháp lý, quy trình, thủ tục để tổ chức bầu cử đúng kế hoạch, bảo đảm minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Quốc hội đề nghị Chính phủ và địa phương sớm triển khai các luật, nghị quyết vừa được thông qua; thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030; đồng thời hỗ trợ đời sống người dân ở các khu vực chịu thiệt hại nặng do thiên tai, bão lũ.

Vũ Tuân - Sơn Hà