Quốc hội yêu cầu đưa AI vào giáo dục từ mầm non

Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030 yêu cầu đưa giáo dục kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo vào hệ thống giáo dục quốc dân ngay từ chương trình mầm non.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua sáng 24/4, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, với yêu cầu đổi mới, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.

Quốc hội yêu cầu ưu tiên đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao trong các ngành kỹ thuật, công nghệ, phục vụ các chương trình, dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia; đồng thời phát triển hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao. Các cơ quan được giao phối hợp với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp công nghệ tham gia đào tạo nghề, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường, nâng cao kỹ năng số, kỹ năng công nghệ cho lực lượng lao động.

Nghị quyết nêu việc nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, hướng tới đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đồng thời trang bị kiến thức cơ bản về văn hóa, nghệ thuật, tăng cường hoạt động thể dục, thể thao để nâng cao thể chất cho học sinh. Giáo dục đại học được yêu cầu hiện đại hóa, phát triển một số cơ sở định hướng nghiên cứu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quốc hội yêu cầu đưa giáo dục kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo vào hệ thống giáo dục quốc dân ngay từ bậc mầm non, đồng thời đẩy mạnh phổ cập và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong dạy và học.

Phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng 24/4.

Cùng với giáo dục, Nghị quyết đặt yêu cầu phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, mang đặc trưng dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học và hiện đại. Các ngành công nghiệp văn hóa, giải trí, dịch vụ văn hóa, kinh tế sáng tạo, kinh tế thể thao, công nghiệp sự kiện được thúc đẩy phát triển, gắn với mở rộng thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa số.

Việt Nam sẽ hình thành một số đô thị di sản, phát triển kinh tế di sản; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản phẩm, dịch vụ văn hóa số, kết nối với du lịch, thương mại và công nghệ để hình thành chuỗi giá trị quảng bá hình ảnh quốc gia.

Theo GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, khảo sát hơn 11.000 học sinh tại 44 tỉnh, thành đầu năm 2024 cho thấy 87% đã biết sử dụng AI trong học tập, song còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng, thiết bị và hướng dẫn. Khảo sát gần 35.000 giáo viên đầu năm 2025 cho thấy 76% đã sử dụng AI trong lớp học, trong đó gần 70% đánh giá tích cực. Khung giáo dục AI được xây dựng theo 4 mạch kiến thức gồm tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng, thiết kế hệ thống. Nội dung chia 3 cấp độ theo bậc học, từ làm quen ở tiểu học, nền tảng ở trung học cơ sở đến kiến tạo ở trung học phổ thông.

