Quốc hội sẽ sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân vào cuối năm

Kỳ họp thứ 10 (dự kiến khai mạc ngày 20/10), Quốc hội sẽ xem xét, sửa đổi các luật Thuế thu nhập cá nhân, Đất đai, Viên chức và nhiều luật khác.

Chiều 12/9, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10/10. Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết tổng thời gian làm việc khoảng 42 ngày và đang có hai phương án để cân nhắc.

Phương án 1, Quốc hội tiến hành theo hai đợt, từ ngày 20/10 đến hết 22/11 và 1/12 đến hết 18/12, thời gian nghỉ giữa hai đợt là một tuần. Phương án 2, Quốc hội họp liên tục để kỳ họp kết thúc sớm, dự kiến bế mạc ngày 12/12.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Về công tác lập pháp, ông Tùng cho biết tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét các dự án luật: An ninh mạng; Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Chuyển đổi số; Công nghệ cao (sửa đổi); Giám định tư pháp (sửa đổi); Quản lý thuế (sửa đổi); Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Thương mại điện tử; Tiết kiệm, chống lãng phí; Viên chức (sửa đổi); sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ; 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật Địa chất và khoáng sản; sửa đổi Luật Đất đai.

Đối với Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đang đề xuất chính sách mới về mức giảm trừ gia cảnh. Hiện mức giảm trừ gia cảnh là 11 triệu đồng và mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu đồng một tháng. Cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh, phụ cấp, trợ cấp..., số còn lại mới là thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân.

Tại dự thảo, mức giảm trừ cố định không được đưa vào luật. Thay vào đó, Bộ Tài chính đề xuất giao Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh để đảm bảo linh hoạt, chủ động điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Đồng thời, Bộ đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ đặc thù khác trước khi tính thuế cho cá nhân người nộp thuế.

Với Luật Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết từ 1/7 cả nước bỏ cấp huyện và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong khi đó Luật hiện hành vẫn tồn tại quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, tỉnh và huyện hàng năm. Việc tồn tại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo cả ba cấp là chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Để khắc phục những hạn chế này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất thay thế quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện bằng cấp xã hoặc bỏ quy định này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp chiều 12/9. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Với Luật Viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất tập trung đổi mới toàn diện tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, liên thông giữa khu vực công - tư. Dự luật mở rộng tối đa quyền của viên chức để giải phóng sức lao động, nâng cao thu nhập. Viên chức được ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp ngoài đơn vị đang công tác.

Dự thảo không quy định hạng chức danh trong Luật, mà sẽ đưa vào nghị định nhằm tránh "làm khổ" viên chức bởi thủ tục thi, xét thăng hạng. Tiền lương sẽ trả theo vị trí việc làm, năng lực và kết quả, thay vì gắn với hạng. Ai làm tốt hưởng xứng đáng, vừa giảm thủ tục vừa hạn chế tiêu cực.

Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết Chính phủ đang tích cực chuẩn bị tài liệu trình Quốc hội theo trình tự. Trong số các dự án luật, hai đạo luật rất quan trọng là Đất đai và Quy hoạch. "Sửa Luật Đất đai Chính phủ đã thảo luận rất kỹ, song còn nhiều vấn đề khó, nhiều ý kiến. Chính phủ cần trao đổi lại và báo cáo Bộ Chính trị, các cơ quan lãnh đạo và Quốc hội", ông Long thông tin.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ rà thật kỹ, xem lại các dự án luật đủ điều kiện để thông qua tại kỳ họp sắp tới, "không bỏ sót Luật Đất đai sửa đổi". "Đây là vấn đề Bộ Chính trị, Trung ương Đảng cho ý kiến. Trung ương cho ý kiến gì thì tháo gỡ cái đó, đừng vượt xa nữa vì vượt xa nữa là sa đà", Chủ tịch Quốc hội nói. Tại kỳ họp 10, Quốc hội không thông qua được hai luật sửa đổi này sẽ rất khó khăn cho chính quyền địa phương hai cấp.

Sơn Hà