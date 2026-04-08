Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các Phó thủ tướng và Bộ trưởng nhiệm kỳ mới được Quốc hội thông qua trong phiên làm việc sáng 8/4.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình 59 tuổi, quê Cà Mau; trình độ thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Kinh tế chính trị, cử nhân Chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Ông trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Kiên Giang - nay là An Giang - như Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Đầu năm 2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ; cuối tháng 9/2025 được Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Một tháng sau, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và đảm nhiệm cương vị này đến nay.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: Giang Huy

Trong thời gian giữ cương vị người đứng đầu ngành nội vụ, ông đã chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời tham mưu Chính phủ xây dựng chính sách tiền lương, trong đó có đề xuất điều chỉnh lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Bộ Nội vụ tiếp tục trọng tâm hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; cải cách chế độ công vụ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch; hoàn thiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội gắn với thị trường lao động. Bộ cũng thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý cán bộ và hành chính công; tăng cường quản lý hội, tổ chức phi chính phủ, chính sách người có công, thanh niên và bình đẳng giới.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang 59 tuổi, quê Bắc Ninh; trình độ thạc sĩ Quản lý kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng liên tiếp các khóa 12, 13, 14.

Trước đó, ông từng giữ nhiều vị trí tại doanh nghiệp và địa phương như Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - nay là Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam - nay là Ninh Bình. Tháng 7/2019, ông được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đảm nhiệm cương vị này trong 7 năm.

Ông Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong thời gian lãnh đạo tổ chức công đoàn, ông cùng tập thể lãnh đạo tham gia Hội đồng Tiền lương quốc gia, góp phần điều chỉnh, tăng lương tối thiểu vùng qua các giai đoạn; tham mưu tổ chức chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân; thúc đẩy đối thoại, thương lượng tập thể về tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi của người lao động.

Giai đoạn dịch Covid-19, tổ chức công đoàn đã hỗ trợ đoàn viên, người lao động và con của họ với tổng kinh phí khoảng 6.000 tỷ đồng, tương ứng khoảng 10 triệu lượt người thụ hưởng; triển khai nhiều chương trình như Tết sum vầy, mái ấm công đoàn, phiên chợ công nhân, Tháng công nhân.

Tại Đại hội Đảng 14 tháng 1/2026, ông tái cử Ủy viên Trung ương. Đầu tháng 3/2026, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo. Thời gian tới, Bộ có nhiệm vụ hoàn thiện Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và các văn bản liên quan; triển khai các đề án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Vũ Tuân