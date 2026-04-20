Quốc hội họp đợt 2, thảo luận kế hoạch phát triển 5 năm tới

Ngày 20/4, Quốc hội bước vào đợt 2 kỳ họp thứ nhất, tập trung thảo luận kinh tế xã hội, ngân sách và kế hoạch phát triển 5 năm 2026-2030, định hình mục tiêu và nguồn lực giai đoạn tới.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận dự kiến chương trình giám sát năm 2027. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2025, tình hình những tháng đầu năm 2026 và đặc biệt là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Nội dung thảo luận không chỉ dừng ở bức tranh kinh tế vĩ mô mà còn bao gồm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Thành viên Chính phủ sẽ giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu nêu.

Chương trình thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách tiếp tục trong sáng 21/4, trước khi chuyển sang các nội dung trọng yếu khác gồm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch vay và trả nợ công, cùng việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Ngày 22/4, Quốc hội biểu quyết thông qua loạt dự án luật và nghị quyết quan trọng như Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tiếp cận thông tin sửa đổi, Luật Hộ tịch sửa đổi cùng nhiều luật liên quan lĩnh vực tư pháp, thi đua khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo. Quốc hội cũng thông qua nghị quyết về chương trình giám sát năm 2027 và cơ chế xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế. Sau đó Quốc hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri.

Ngày 23/4, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết nền tảng của giai đoạn tới, gồm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay và trả nợ công.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét, thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Phiên bế mạc dự kiến diễn ra trong ngày 23.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng tại nghị trường. Ảnh: Hoàng Phong

Trước đó chiều 9/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội. Chính phủ xác định năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, yêu cầu đánh giá công chức theo kết quả công việc, kiên quyết thay thế những trường hợp yếu kém, thiếu trách nhiệm.

Chính phủ đồng thời yêu cầu sử dụng hiệu quả trụ sở hiện có, xử lý tài sản công dôi dư, đẩy mạnh tiết kiệm chi ngân sách, ưu tiên nguồn lực cho an sinh xã hội và đầu tư phát triển. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được siết chặt, nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm toán và thu hồi tài sản.

Chính phủ phấn đấu năm 2026 phấn đấu hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội, triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, áp dụng bệnh án điện tử tại toàn bộ cơ sở y tế. Hạ tầng giao thông tiếp tục được thúc đẩy với các dự án đường sắt đô thị, sân bay, cảng biển.

Theo Chính phủ, quý 1/2026, GDP ước tăng 7,83%, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Tuy nhiên, áp lực từ biến động bên ngoài, chi phí vận tải và năng lượng tăng, cùng hạn chế về thủ tục hành chính và năng lực cán bộ cơ sở tiếp tục là thách thức lớn trong giai đoạn tới.

