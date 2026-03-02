Quốc hội dự kiến dành một tuần làm công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ diễn ra 2 đợt, trong đó đợt 1 dự kiến dành khoảng một tuần để làm công tác nhân sự.

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 2/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ tại kỳ họp thứ nhất dự kiến khai mạc 6/4, Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu; bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Theo quy định, các vị trí sẽ kiện toàn gồm: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê chuẩn thành viên Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng.

Quốc hội đồng thời thành lập, kiện toàn các cơ quan của mình; thông qua chương trình xây dựng luật, chương trình giám sát và kế hoạch kỳ họp cho toàn nhiệm kỳ, tạo cơ sở triển khai hoạt động lập pháp, giám sát trong 5 năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hoàng Phong

Kỳ họp thứ nhất dự kiến diễn ra 2 đợt, cho ý kiến 10 dự luật và một dự thảo nghị quyết. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là 15/3. Theo Chủ tịch Quốc hội, còn 13 ngày sẽ diễn ra cuộc bầu cử, đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3, đồng thời các cơ quan cần khẩn trương chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Giữa năm 2025, Quốc hội đã thống nhất rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm bảo đảm sự đồng bộ, liên thông trong phân công cán bộ khóa mới vào các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời tạo điều kiện sớm kiện toàn bộ máy để triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan tập trung làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, các phương án chính sách cần lựa chọn, nội dung xin ý kiến chỉ đạo trước khi trình Quốc hội; bảo đảm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục, đặt chất lượng lên hàng đầu.

Ông cho biết nếu cơ quan soạn thảo chuẩn bị kịp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến thêm một số nội dung quan trọng khác để trình Quốc hội như dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

Sơn Hà