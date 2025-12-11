Quốc hội đồng ý xây sân bay tiêu chuẩn 5 sao tại Bắc Ninh

Quốc hội sáng 11/12 thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình hơn 196.000 tỷ đồng, thiết kế theo chuẩn quốc tế, đáp ứng 30 triệu hành khách vào năm 2030.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đặt tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh. sân bay được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4F của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, đáp ứng khai thác khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm đến 2030; khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa đến 2050.

Tổng vốn đầu tư khoảng 196.370 tỷ đồng, gồm 141.230 tỷ đồng giai đoạn một và 55.140 tỷ đồng giai đoạn hai, sử dụng vốn của nhà đầu tư, gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp. Dự án được đánh giá giữ vai trò thúc đẩy cực tăng trưởng phía Đông Hà Nội và đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

sân bay được quy hoạch hai cặp đường cất hạ cánh song song, cách nhau 1.800 m, bảo đảm cất hạ cánh độc lập. Giai đoạn đến 2030, dự án xây dựng sân đỗ trước nhà ga VIP, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa và khu bảo dưỡng với khoảng 83 vị trí đỗ; đến 2050 mở rộng lên khoảng 123 vị trí.

Nhà ga hành khách được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao, tối ưu không gian và công năng, kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông quốc gia, vùng và tỉnh. Hà Nội sẽ kết nối trực tiếp qua cao tốc, đường sắt đô thị và quốc gia. Dự án cần gần 1.900 ha đất, ảnh hưởng khoảng 7.100 hộ dân.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: VGP

Chính phủ định hướng Gia Bình đạt chuẩn quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững; phục vụ khai thác lưỡng dụng và hướng tới nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo đánh giá của Skytrax. Sân bay hướng tới nằm trong nhóm có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo Hội đồng sân bay quốc tế, là cửa ngõ hàng không miền Bắc và trung chuyển hành khách, hàng hóa, cũng như trung tâm bảo dưỡng máy bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy kết nối Lào triển khai vào năm sau

Ngay sau nghị quyết về sân bay Gia Bình, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư cao tốc Vinh - Thanh Thủy kết nối với Lào. Tuyến đường có điểm đầu tại cao tốc Bắc - Nam phía Đông ở Nghệ An, điểm cuối tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80-100 km/h.

Theo Chính phủ, tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn dài khoảng 370 km trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó đoạn trùng cao tốc Bắc - Nam dài 310 km sẽ hoàn thành năm 2025. Đoạn Vinh - Thanh Thủy dài 60 km chưa được đầu tư, và việc triển khai được đánh giá là cần thiết để hoàn thiện kết nối giữa hai nước.

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng mức đầu tư gần 23.940 tỷ đồng, sử dụng ngân sách trung ương từ tăng thu năm 2024 và nguồn ngân sách giai đoạn 2026-2030. Tuyến dự kiến khởi công năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2029.

Sơn Hà