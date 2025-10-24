Quốc hội đồng ý bổ sung Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 24/10, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bổ sung Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời xem xét, quyết định nhiều nội dung nhân sự cấp cao trong bộ máy Nhà nước.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự. Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tờ trình đề nghị bổ sung số lượng Phó thủ tướng và phê chuẩn miễn nhiệm một số bộ trưởng. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải báo cáo thẩm tra và các đoàn đại biểu thảo luận.

Quốc hội sau đó đã biểu quyết thông qua nghị quyết bổ sung số lượng Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với 430/434 đại biểu tán thành, chiếm 90,72% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà để nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Hoàng Phong

Cũng trong buổi làm việc, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết về công tác nhân sự, gồm miễn nhiệm: ông Lê Quang Tùng khỏi chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải khỏi chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; ông Lê Quang Huy khỏi chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Quốc hội đồng thời phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng miễn nhiệm các chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy.

Ngoài ra, Quốc hội thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Văn Thức và phê chuẩn miễn nhiệm ba ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia gồm bà Phạm Thị Thanh Trà, bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng.

Cuối buổi, Quốc hội nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ và Thủ tướng về việc bầu, phê chuẩn các chức danh mới, trong đó có nhân sự Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 và một số Bộ trưởng mới. Các nhân sự này sẽ được Quốc hội quyết định vào ngày mai.

Đại biểu làm việc tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Ảnh: Hoàng Phong

Chính phủ hiện do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu, với 7 Phó thủ tướng gồm các ông Nguyễn Hòa Bình (Phó thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng và Mai Văn Chính.

Ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 4/2021 và đến tháng 8/2024 kiêm nhiệm Phó thủ tướng. Bà Phạm Thị Thanh Trà giữ cương vị Bộ trưởng Nội vụ cũng từ tháng 4/2021.

Ông Đỗ Đức Duy được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường vào tháng 8/2024. Tháng 7/2025, ông bị Bộ Chính trị cảnh cáo do vi phạm trong thời gian công tác tại Yên Bái.

Với các nhân sự của Quốc hội, ông Lê Quang Tùng được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ tháng 11/2024. Cuối tháng 9/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu từ tháng 2/2025; sau đó cơ quan đổi tên thành Ủy ban Công tác đại biểu và bà giữ chức Chủ nhiệm.

Ông Lê Quang Huy đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường từ tháng 4/2021. Cuối tháng 9/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận cho ông nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

