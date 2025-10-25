Quốc hội có tân Tổng thư ký, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Ủy ban Công tác đại biểu

Sáng 25/10, Quốc hội phê chuẩn ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông làm Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; và bà Nguyễn Thanh Hải làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Quang Mạnh 51 tuổi, quê ở Hà Nội, tiến sĩ kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông khởi nghiệp công tác tại Vụ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong hơn 20 năm ở Bộ, ông từng giữ các vị trí Phó phòng, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh; Cục phó rồi Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

Ông Lê Quang Mạnh. Ảnh: Hoàng Phong

Tháng 3/2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hơn một năm sau, ông được điều động làm Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, rồi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố. Tháng 9/2020, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Từ tháng 5/2023, ông là Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Khi Quốc hội sắp xếp lại tổ chức, ông đảm nhiệm cương vị Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trước đó là ông Lê Quang Tùng. Ông Tùng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và tổ chức công tác hành chính, quản trị, lễ tân, hợp tác quốc tế, thông tin, chuyển đổi số cùng các điều kiện khác phục vụ hoạt động của cơ quan thuộc Quốc hội. Cơ quan này đồng thời thực hiện quản lý tài chính, tài sản, ngân sách và nghiệp vụ hành chính đối với các đơn vị chuyên môn của Quốc hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Giang Huy

Bà Nguyễn Thanh Hải 55 tuổi, quê Hà Nội, phó giáo sư, tiến sĩ Vật lý, Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội ba khóa 13-15. Bà từng công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam. Từ tháng 9/2011, bà làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, sau đó là Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tháng 12/2015, bà Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Nửa năm sau, bà được bổ nhiệm Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ cương vị này đến tháng 5/2020 - khi được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tháng 6/2024, bà được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Trưởng ban Công tác đại biểu. Sau khi sắp xếp lại các cơ quan Quốc hội, bà Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu và nay được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và chương trình kinh tế - xã hội của Chính phủ và các bộ, ngành.

Ông Nguyễn Hữu Đông. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Nguyễn Hữu Đông 53 tuổi, quê ở Phú Thọ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 12 và Ủy viên Trung ương khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông từng có gần 9 năm công tác trong ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ, sau đó làm Chủ tịch UBND huyện Yên Lập, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ. Tháng 10/2015, ông Đông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; tháng 3/2016 được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Từ tháng 9/2020, ông giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Tháng 6/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, giữ chức Phó ban Nội chính Trung ương. Cuối tháng 9 vừa qua, Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu.

Ủy ban Công tác đại biểu có chức năng thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; thẩm tra các tờ trình, đề án, dự án về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ, việc giải tán HĐND cấp tỉnh, về biên chế, chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng các báo cáo, đề án khác theo phân công.