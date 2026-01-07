Quảng Ninh tặng tiền cho thôn, tổ dân phố chuẩn bị Tết

Quảng NinhDịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ mỗi thôn, khu phố 10 triệu đồng để trang trí, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đón giao thừa, phục vụ nhân dân.

Ngày 7/1, tỉnh Quảng Ninh cho biết nguồn kinh phí trên được sử dụng cho việc trang trí, khánh tiết, tổ chức văn nghệ và các hoạt động cộng đồng dịp Tết tại cơ sở. Việc tổ chức phải bảo đảm thiết thực, văn minh, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống và phong tục, tập quán của địa phương.

Không gian văn hóa tại cơ sở, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo, sẽ được tổ chức đa dạng nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ các hoạt động văn hóa trong dịp Tết.

Người dân và du khách tham gia Lễ hội Hoa Sở ở Quảng Ninh vào tháng 12/2025. Ảnh: Đức Bằng

Theo kế hoạch, từ ngày 15 đến 21/2/2026 (tức ngày 29 Tết đến mùng 5 Tết Bính Ngọ), 100% xã, phường, đặc khu tổ chức chương trình văn nghệ chào xuân vào tối 29 Tết, bắn pháo hoa nổ hoặc pháo bông chào năm mới, đồng thời tổ chức hoạt động thể thao, trò chơi dân gian tại Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã.

Hồi tháng 5/2025, TP Hải Phòng cũng hỗ trợ mỗi thôn, tổ dân phố 10 triệu đồng để liên hoan và tổ chức hoạt động chào mừng nhân dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng (13/5/1955).

Lê Tân