Quảng Ninh khởi công dự án điện gió đầu tiên

Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 với công suất 200 MW, tổng vốn đầu tư 7.300 tỷ đồng được khởi công tại phường Hoành Bồ, sáng 23/4.

Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty Cổ phần EA Súp 5 đã khởi công hạng mục san nền và hạ tầng kỹ thuật cho dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. Đây là dự án điện gió đầu tiên được triển khai trên địa bàn Quảng Ninh.

Dự án có tổng mức đầu tư 7.300 tỷ đồng, gồm 32 tuabin gió sử dụng công nghệ hiện đại. Với công suất thiết kế 200 MW, nhà máy dự kiến khi đi vào vận hành vào năm 2028, cung cấp gần 600 triệu kWh điện sạch mỗi năm cho lưới điện quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Ánh, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh dự án là dấu mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa quy hoạch điện VIII và lộ trình phát triển bền vững của tỉnh. "Việc khởi công dự án khẳng định quyết tâm của Quảng Ninh trong việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ cao, chuyển dần từ nền kinh tế dựa vào than đá sang năng lượng sạch", ông Ánh nói.

Phối cảnh dự án điện gió đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Xuân Hoa

Bên cạnh ý nghĩa về an ninh năng lượng, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 được kỳ vọng tạo ra cú hích kinh tế cho khu vực. Dự án không chỉ đóng góp lớn cho ngân sách mà còn tạo thêm việc làm, thúc đẩy hạ tầng dịch vụ và thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội địa phương theo hướng xanh và hiện đại hơn.

Để dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu liên danh nhà đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về môi trường, an toàn lao động. Các sở, ngành và chính quyền địa phương được chỉ đạo tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong suốt quá trình thi công.

Lê Tân