Quảng Ninh đấu giá lô đất giáp khu đô thị FLC, khởi điểm 950 tỷ đồng

Lô đất rộng hơn 25 ha ở phường Cao Xanh được đấu giá để xây nhà liền kề biệt thự, với mức khởi điểm 950 tỷ đồng.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh thông báo đấu giá quyền sử dụng khu đất rộng hơn 34 ha tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long (nay là phường Cao Xanh). Khu này được quy hoạch làm khu dân cư đô thị phía đông bắc đồi Hóa Chất, nằm giáp tỉnh lộ 337 và dự án Tropical City FLC Hạ Long.

Toàn bộ khu đất đã được hoàn tất giải phóng mặt bằng. Trong đó, gần 9 ha đất ở để xây nhà liền kề và biệt thự, có thu tiền sử dụng đất. Còn lại 25 ha được quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật, được miễn tiền sử dụng đất.

Giá khởi điểm của khu này hơn 950 tỷ đồng (chưa gồm thuế, phí và lệ phí). Người tham gia đấu giá phải đặt trước hơn 190 tỷ đồng một hồ sơ với bước giá quy định là 10 tỷ.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, vào ngày 14/1/2026 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh. Người trúng đấu giá sẽ phải nộp thêm khoản tiền chi trả cho nhà đầu tư cũ đã ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo quy hoạch, khu dân cư đô thị phía đông bắc đồi Hóa Chất có tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý III/2028.

Quảng Ninh sẽ trở thành đô thị thông minh, sinh thái, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, theo quy hoạch tỉnh đến 2030. Nhờ lợi thế về vị trí, cảnh quan thiên nhiên, thời gian qua, bất động sản tại đây phát triển nhanh với nhiều loại hình sản phẩm như căn hộ, condotel, biệt thự, nhà phố. Một số chủ đầu tư lớn đã hiện diện tại đây như Sun Group, Vingroup, Bim Group...

