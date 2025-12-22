Quản trị tài chính tạo trụ cột phát triển bền vững cho Nam Long

Nam Long nhận chứng nhận từ ACCA, xem đây nền móng để quản trị tài chính hiệu quả, giảm rủi ro, tăng lợi thế tham gia thị trường vốn, hướng tới giai đoạn phát triển bền vững.

Ngày 16/12, Tập đoàn Nam Long được Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) trao chứng nhận ACCA Approved Employer - Professional Development, ghi nhận doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về đào tạo, phát triển và duy trì năng lực chuyên môn cho đội ngũ tài chính - kế toán.

Theo đại diện Nam Long chứng nhận từ ACCA - đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính - kế toán, phản ánh cách doanh nghiệp nhìn nhận quản trị tài chính như chiến lược cốt lõi để phát triển dài hạn. Trong bối cảnh bất động sản chịu áp lực ngày càng lớn về minh bạch, quản trị rủi ro và tiếp cận vốn, việc chuẩn hóa đội ngũ tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế được xem là phần nền móng cho chiến lược phát triển bền vững.

Xây móng từ tài chính vững chắc

Chứng nhận ACCA không đánh giá doanh nghiệp dựa trên kết quả kinh doanh trong ngắn hạn, mà tập trung vào hệ thống phát triển năng lực cho đội ngũ tài chính – kế toán, bao gồm đào tạo liên tục, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và khả năng đáp ứng các yêu cầu quản trị theo thông lệ quốc tế.

Theo ông Lucas Loh, Tổng giám đốc tập đoàn Nam Long, quản trị tài chính không dừng ở chức năng ghi nhận hay kiểm soát số liệu, mà là một trụ cột chiến lược gắn với năng lực phát triển bền vững.

Lãnh đạo Nam Long cho rằng phát triển bền vững bên cạnh các tiêu chí môi trường hay khung ESG, còn nằm ở năng lực và tính kế thừa của đội ngũ nhân sự, đặc biệt ở các vị trí tài chính, kế toán. Trong ngành bất động sản, nơi chu kỳ đầu tư dài và mức độ sử dụng vốn lớn, vai trò của đội ngũ tài chính vượt ra ngoài phạm vi tuân thủ, trở thành "người bảo vệ niềm tin, quản lý dòng vốn và hỗ trợ quá trình ra quyết định".

Ông Lucas Loh phát biểu tại sự kiện nhận chứng nhận ACCA. Ảnh: Thanh Tùng

"Không có nhân sự sẵn sàng cho tương lai, sẽ không có di sản nào được để lại. Khi chúng tôi mở rộng phát triển khu đô thị tích hợp, mở rộng hợp tác vốn và củng cố khung quản trị, vai trò của đội ngũ tài chính - kế toán trở nên quan trọng hơn bao giờ hết", lãnh đạo tập đoàn khẳng định.

Việc trở thành ACCA Approved Employer - Professional Development củng cố ba định hướng mà Nam Long theo đuổi trong xây dựng năng lực quản trị. Thứ nhất, chuyên môn được phát triển có hệ thống, thông qua đào tạo liên tục và chuẩn mực nghề nghiệp rõ ràng, thay vì phụ thuộc vào cá nhân hay kinh nghiệm rời rạc. Thứ hai, khi mở rộng hợp tác với đối tác và nhà đầu tư quốc tế, doanh nghiệp có phương thức quản trị tài chính theo chuẩn mực toàn cầu. Thứ ba, chứng nhận này thể hiện cam kết học tập suốt đời của đơn vị nhằm hình thành đội ngũ tài chính sẵn sàng cho các yêu cầu trong tương lai.

Với Nam Long, nền tảng quản trị tài chính phục vụ mục tiêu tăng trưởng, đồng thời là nền móng cho chiến lược phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm. "Đất đai có thể tăng giá, công trình có thể tăng giá, nhưng con người mới là yếu tố tạo ra giá trị theo cấp số nhân", ông Lucas khẳng định.

Một góc khu đô thị Mizuki Park, TP HCM với cộng đồng dân cư hiện hữu. Ảnh: Nam Long

Năng lực quản trị tài chính của Nam Long thể hiện xuyên suốt quá trình phát triển. Trong báo cáo phát triển bền vững 2024, doanh thu hợp nhất tập đoàn đạt 7.100 tỷ, gấp đôi 2023. Đơn vị cũng đóng góp 1.153 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, 709 tỷ đồng chia sẻ với cổ đông và tổ chức tín dụng, 23 tỷ đồng được trích thưởng cho người lao động.

Còn trong công bố mới nhất, đến hết 10 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu 9.292 tỷ đồng - mức cao nhất lịch sử, vượt kỷ lục 8.200 tỷ đồng của cả năm 2022. Đơn vị cũng hướng đến mục tiêu doanh thu 20.000-30.000 tỷ trong những năm tiếp theo.

Sớm chuyển đổi tư duy ESG

Tài chính được Nam Long xem như một trong những nền tảng của phát triển bền vững, cùng với yếu tố môi trường, xã hội và quản trị. Theo doanh nghiệp, phát triển bền vững không còn là lựa chọn bổ trợ, mà là điều kiện bắt buộc nếu muốn duy trì tăng trưởng dài hạn.

Hiện nay, Nam Long nằm trong số ít doanh nghiệp bất động sản công bố báo cáo phát triển bền vững ESG, theo chuẩn quốc tế GRI 2021.

Ở trụ cột môi trường, tập đoàn áp dụng các tiêu chuẩn xanh trong quy hoạch, thiết kế và xây dựng; ưu tiên vật liệu thân thiện, giảm chất thải và khí thải. Phần lớn các khu đô thị tích hợp có mật độ xây dựng thấp, khoảng 30-40%. Tại Waterpoint (Bến Lức - Tây Ninh), diện tích cây xanh và mặt nước lên tới 95 ha, đồng thời bảo toàn hệ sinh thái thực vật ven sông. Tương tự, Izumi City tại Đồng Nai dành hơn 20 ha cho cây xanh, 6,1 ha không gian mặt nước.

Một góc khu đô thị Waterpoint của Nam Long tại Bến Lức, Tây Ninh. Ảnh: Nam Long

Năm 2024, doanh nghiệp trồng hơn 10.800 cây xanh tại các dự án, duy trì chăm sóc hơn 22.000 cây lâu năm tại hệ thống vườn ươm; giảm 29% lượng nước tiêu thụ và 21% năng lượng so với cùng nhờ các giải pháp thu gom, tái sử dụng nước mưa, xử lý nước thải...

ESG tại Nam Long cũng gắn với yếu tố xã hội và cộng đồng. Hơn 31.000 hộ dân đang sinh sống tại các khu đô thị của tập đoàn, với nhiều hoạt động gắn kết như thể thao, lễ hội, nhạc hội, pháo hoa. Doanh nghiệp duy trì các chương trình học bổng và hoạt động xã hội dài hạn.

ESG thành "cuộc đua bắt buộc"

Ông Lucas Loh, CEO Nam Long, người có hơn 30 năm làm việc tại các thị trường bất động sản lớn như Singapore, Trung Quốc đánh giá Việt Nam đang vào giai đoạn chuyển đổi. Lãnh đạo đơn vị khẳng định chỉ vài năm nữa, Việt Nam sẽ tương tự các quốc gia phát triển, khi các tiêu chí về phát triển bền vững không còn là lựa chọn của doanh nghiệp mà trở thành yêu cầu của thị trường và là yếu tố "không thể bỏ qua".

Do đó, theo ông Lucas, việc sớm chuyển đổi ESG tạo đòn bẩy để đơn vị "bật xa hơn", củng cố niềm tin của cổ đông, đối tác, cư dân và tạo điều kiện để Nam Long điều chỉnh chiến lược kinh doanh, hướng đến mục tiêu dài hạn.

Cùng quan điểm, ông Tôn Thất Hạc Minh, chuyên gia ESG, nhà sáng lập EarthWise Vietnam, cho rằng bất động sản là một trong những lĩnh vực chịu áp lực lớn nhất từ ESG do mức độ tiêu thụ tài nguyên, phát thải và tác động xã hội rộng. Ông khẳng định ESG hiện không còn là câu chuyện tự nguyện, mà trở thành "cuộc đua bắt buộc" của doanh nghiệp, khi Việt Nam cam kết Net Zero và khung pháp lý về tài chính xanh, trái phiếu xanh ngày càng rõ ràng.

Các căn nhà phố tại Waterpoint có nhiều mảng xanh, không gian đón nắng gió, từ đó tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Nam Long

Ông Minh cho rằng ESG đang chuyển từ vai trò tuân thủ sang công cụ chiến lược giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, kiểm soát rủi ro và gia tăng sức chống chịu trong dài hạn. Với ngành địa ốc, việc đảm bảo quản trị tài chính, phát triển dự án theo tiêu chuẩn công trình xanh như Lotus, EDGE giúp giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, tạo ra giá trị kinh tế khi người mua sẵn sàng chi trả cao hơn cho không gian sống bền vững từ những đơn vị có năng lực mạnh.

Trong bức tranh đó, Nam Long đã sớm tích hợp ESG vào mô hình phát triển đô thị. Khu đô thị tích hợp Waterpoint tại Bến Lức, Tây Ninh là ví dụ tiêu biểu cho cách doanh nghiệp đưa ESG vào thực tiễn, từ quy hoạch mật độ thấp, bảo tồn hệ thống kênh rạch tự nhiên, phát triển mảng xanh, mặt nước, đến quản lý tài nguyên và xây dựng cộng đồng cư dân.

Trong tương lai, đại diện tập đoàn khẳng định ESG sẽ tiếp tục đóng vai trò "xương sống" trong quá trình phát triển của đơn vị. Nam Long ứng dụng sâu ESG vào mọi hoạt động thông qua việc lượng hóa các chỉ số cho từng đơn vị, bộ phận, đặc biệt trong quản lý tài chính, thiết kế đô thị và vận hành sản phẩm. Các tiêu chí bền vững xuất hiện trong mọi phân khúc từ vừa túi tiền cho đến cao cấp.

Đơn vị cũng đặt mục tiêu đưa 60.000 sản phẩm nhà ở xã hội EHomeS và nhân rộng nhà vừa túi tiền EHome từ đây đến 2030 để đóng góp cho cộng đồng. Song song, doanh nghiệp cho biết tiếp tục nâng chuẩn quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế để hướng đến giai đoạn tiếp theo.

"Phát triển bền vững với Nam Long là làm những gì xã hội cần. Chỉ có những hoạt động dựa trên nhu cầu thật, phụng sự xã hội, đem lại giá trị thật để phát triển vững bền", CEO đơn vị nói.

