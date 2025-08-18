Quan tâm tới doanh nghiệp khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển bền vững

Tôi là một đơn vị doanh nghiệp khoa học công nghệ (DN KHCN) thuộc Tỉnh Bình Dương trước đây và hiện nay là TPHCM.

Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ hoạt động KHCN và doanh nghiệp tư nhân đáp ứng tốt sự phát triển cho một xã hội vươn mình tiến xa.

Tuy nhiên xin góp ý mấy vấn đề:

1. Việc quan trọng nên tập trung doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhiều vốn; song, doanh nghiệp lớn không đồng nghĩa, không chắc là doanh nghiệp mạnh về KHCN. Đồng thời việc sử dụng tri thức Việt - nguyên liệu Việt - kỹ thuật Việt- lao động Việt... chưa chắc thực sự "mạnh" ở các doanh nghiệp này.

Do vậy, sự quan tâm tới các DN KHCN, các đề tài KHCN rất thực tiễn, rất hữu dụng, patents... có thể đúng hướng thúc đẩy thực sự cho phát triển bền vững.

2. Nên đánh giá cho được các doanh nghiệp, tư nhân, KHCN... không phụ thuộc "thế mạnh" hiện tại để thực sự như tinh thần chủ trương của Đảng, các nghị quyết đã đặt ra.

Điều này còn nâng cao sức lãnh đạo của cán bộ, xứng tầm, vươn mình cao hơn.

Bùi Văn Cứ