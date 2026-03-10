Quân đội, công an tăng cường bảo đảm an ninh trước ngày bầu cử

Quân đội và công an triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh, an toàn trên đất liền, biên giới, biển đảo và không gian mạng trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo báo cáo gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ Quốc phòng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình tại những địa bàn trọng điểm, từ biên giới, vùng biển đảo đến nội địa và không gian mạng. Trên cơ sở đánh giá tình hình, các lực lượng xây dựng phương án bảo vệ, đồng thời phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương trong quá trình tổ chức bầu cử.

Nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi sát diễn biến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng bầu cử gây rối hoặc kích động. Quân đội cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến biên giới và vùng biển, góp phần giữ vững ổn định từ sớm, từ xa.

Song song với đó, các đơn vị siết chặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát tiêu chuẩn chính trị của lực lượng tham gia phục vụ bầu cử; bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại và giữ gìn bí mật nhà nước, bí mật quân sự.

Tại Quân khu 3, nhiều đơn vị tổ chức luyện tập các phương án xử lý tình huống như báo động, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và duy trì chế độ trực nghiêm túc. Lực lượng, vũ khí trang bị và phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng để có thể triển khai nhanh khi cần thiết.

Đoàn kiểm tra của Quân khu 3 kiểm tra công tác sẵn sàng tại Tiểu đoàn Đặc công, phục vụ công tác bầu cử. Ảnh: Quân khu 3

Xử lý hành vi phát tán thông tin sai lệch liên quan bầu cử

Cùng với quân đội, công an cũng triển khai nhiều kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Theo Bộ Công an, công an các đơn vị và địa phương đã xây dựng nhiều phương án cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng lực lượng nghiệp vụ cũng như công an cấp xã nhằm phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bầu cử.

Công tác bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin được đặc biệt chú trọng. Công an tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đồng thời theo dõi chặt chẽ các hoạt động trên không gian mạng để kịp thời phát hiện và xử lý hành vi phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến bầu cử.

Ở cấp cơ sở, công an xã được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, duy trì chế độ trực ban, trực chiến để kịp thời tiếp nhận và xử lý các tình huống phát sinh tại địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy tại các điểm bỏ phiếu, hướng dẫn chuẩn bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và xây dựng phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh An Giang huấn luyện đảm bảo an toàn cho bầu cử. Ảnh: Hoàng Phong

Tại Hà Nội, công an thành phố tăng cường rà soát thông tin trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp đăng tải tin giả, tin sai sự thật liên quan đến bầu cử nhằm tránh gây hoang mang trong xã hội.

Ở một số tỉnh Tây Bắc, công an tổ chức luyện tập các phương án xử lý tình huống như tụ tập đông người trái pháp luật, gây rối trật tự hoặc bảo vệ các mục tiêu trọng điểm. Các bài tập được xây dựng sát với đặc thù địa bàn miền núi, biên giới.

Tại Điện Biên, lực lượng Cảnh sát cơ động duy trì quân số trực 24/24, tăng cường tuần tra, kiểm soát vũ trang tại các tuyến, địa bàn quan trọng để bảo vệ khu vực bỏ phiếu và kịp thời ngăn chặn hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bảo đảm an ninh, an toàn cho bầu cử là nhiệm vụ được triển khai trong mọi kỳ bầu cử, bởi đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra đồng thời trên phạm vi cả nước, với sự tham gia của hàng chục triệu cử tri. Cùng với công tác tổ chức, các lực lượng chức năng luôn chủ động xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ từ sớm nhằm giữ ổn định tình hình, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 từ 864 ứng cử viên đã được lập danh sách chính thức sau các vòng hiệp thương.

Sơn Hà