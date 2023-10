Quận 7 trưng bày trung tâm điều hành đô thị thông minh

Trung tâm tích hợp nhiều thành phần như hệ thống giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông; Hệ thống an toàn thông tin, giám sát chỉ đạo, điều hành; Hệ thống góp ý phản ánh của người dân và doanh nghiệp, Hệ thống giám sát phòng chống dịch bệnh. Đồng thời trung tâm phát triển các hạng mục về dịch vụ hành chính công quận 7, góp phần cụ thể hóa việc chuyển đổi số trong công tác chính quyền, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.