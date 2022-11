Qatar lập trung tâm kiểm soát đám đông tại World Cup

Qatar thành lập trung tâm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vận hành 22.000 camera để quản lý đám đông tại các sân vận động dịp World Cup.

Qatar dự kiến đón 1,2 triệu người, lượng khách đông đảo chưa từng có, tới nước này dự World Cup 2022 diễn ra từ 20/11 đến 18/12. Sự kiện quy mô như vậy đặt ra thách thức rất lớn với Qatar trong đảm bảo an ninh.

Để đảm bảo an ninh, Qatar thành lập Trung tâm Chỉ huy và Điều khiển Aspire, tập hợp 100 kỹ thuật viên, chuyên gia chống khủng bố và an ninh mạng cùng các quan chức Qatar và FIFA, thay nhau làm việc suốt ngày đêm giám sát hình ảnh từ 22.000 camera an ninh ở 8 sân vận động.

Với hệ thống camera và khả năng phân tích dữ liệu của AI, nhân viên tại trung tâm sẽ cảnh báo quy mô đám đông, vận hành các cổng ra vào, giữ cho nguồn nước và hệ thống điều hòa tại sân vận động hoạt động hiệu quả.

Camera an ninh tại sân vận động Al-Bayt ở thủ đô Doha, Qatar, hồi tháng 3. Ảnh: AFP.

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt sẽ cho phép các kỹ thuật viên xem cận cảnh từng vị trí trong số 80.000 chỗ ngồi tại sân vận động Lusail, nơi tổ chức 10 trận đấu, trong đó có trận chung kết.

Mạng lưới camera ở mọi khu vực của sân vận động sẽ giúp trung tâm kiểm soát kiểm tra hoạt động của từng sân trước, trong và sau mỗi trận đấu. Các nhà tổ chức nói đây là lần đầu tiên khái niệm "sân vận động kết nối" được áp dụng tại một kỳ World Cup.

"Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể chuyển từ sân vận động này sang sân vận động khác, nhằm quản lý an ninh, cơ sở vật chất, an toàn sức khỏe và đảm bảo hoạt động truyền thông. Mọi thứ được tích hợp thông qua nền tảng tập trung", giám đốc Trung tâm Aspire Hamad Ahmed al-Mohannadi cho biết.

Công nghệ phân tích AI sẽ cho phép các kỹ thuật viên dự đoán sự gia tăng của đám đông và nhanh chóng giải quyết tình trạng quá tải bằng cách chia sẻ thông tin với các quan chức an ninh.

Mục đích của hệ thống này là tránh những sự cố hỗn loạn trong và ngoài sân vận động. Hồi tháng 5, cảnh sát Pháp phải sử dụng hơi cay để kiểm soát đám đông bên ngoài cố gắng vào xem trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid.

Hồi tháng 10, hơn 130 người đã thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp tại sân vận động ở thành phố Malang, Indonesia, sau khi cảnh sát bắn hơi cay lên khán đài để đối phó với đám đông khán giả tràn xuống sân sau trận đấu.

Bên trong Trung tâm Chỉ huy và Điều khiển Aspire ở thủ đô Doha, Qatar. Ảnh: Star.

Việc tổng hợp dữ liệu sẽ cho phép nhóm kỹ thuật viên tại trung tâm Aspire dự báo các mô hình đám đông. Họ biết chính xác lượng khán giả dự kiến dựa trên lượng vé bán ra, từ đó có thể cảnh báo thời điểm đám đông tăng đột biến.

Với sự trợ giúp của AI, trung tâm có thể xác định số người trong một không gian cụ thể và áp dụng ngưỡng an toàn. Nếu có hơn 100 người tập trung tại một khu vực, kỹ thuật viên có thể xác định các nút thắt cổ chai nguy hiểm, kiểm tra hoạt động của cổng sân vận động, đảm bảo dòng người ra vào suôn sẻ.

Tất cả sân vận động phục vụ World Cup 2022 đều trang bị hệ thống điều hòa. Nếu nhiệt độ tăng bên trong sân, các cảm biến có thể thu thập dữ liệu và nhắc nhở biện pháp điều chỉnh. "Thông qua Trung tâm Chỉ huy và Điều khiển Aspire, chúng tôi có thể phản ứng nhanh hơn, hiệu quả cao hơn mà không cần nhiều nhân lực", giám đốc Al Mohannadi nói.

Đức Trung (Theo Al Jazeera)