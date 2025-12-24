PVCFC đầu tư xây phòng học STEM, phát triển nhân lực Cà Mau

Phòng học STEM được PVCFC tặng cho trường THPT Đầm Dơi, Cà Mau, mục tiêu tạo không gian học tập hiện đại, phát triển nguồn nhân lực tương lai cho địa phương.

Theo Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), đây là công trình thứ 7 trong tổng số 11 trường được tổng công ty tài trợ theo kế hoạch triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước. Phòng học được thiết kế với không gian học tập chuyên biệt, trang bị các thiết bị thí nghiệm, học cụ và công cụ hỗ trợ giảng dạy theo phương pháp STEM.

Học sinh có thể học tập thông qua thực hành, trải nghiệm, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề, thay vì tiếp cận kiến thức chủ yếu qua lý thuyết. Trường THPT Đầm Dơi là một trong những cơ sở giáo dục trọng điểm với hơn 45 năm hình thành và phát triển, là trường THPT đầu tiên của tỉnh Cà Mau được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ năm 2012.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam đại diện trao tặng Trường THPT Đầm Dơi Cà Mau tranh kỷ niệm. Ảnh: PVCFC

Theo doanh nghiệp, tại các địa bàn như Đầm Dơi, điều kiện tiếp cận với các mô hình giáo dục hiện đại vẫn còn hạn chế. Việc đưa phòng học STEM vào sử dụng được kỳ vọng giúp học sinh địa phương có thêm cơ hội tiếp cận sớm với khoa học, công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số đã trở thành một trong những trụ cột phát triển của đất nước.

Hoạt động trao tặng phòng học STEM tại Trường THPT Đầm Dơi được triển khai trong khuôn khổ chương trình STEM Innovation Petrovietnam. Chương trình là sáng kiến của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam nhằm thúc đẩy giáo dục khoa học - công nghệ và chuẩn bị nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng trong tương lai.

Theo đại diện nhà trường, phòng học STEM giúp đổi mới phương pháp dạy và học, tạo động lực cho học sinh tiếp cận những lĩnh vực mới, từ đó định hướng nghề nghiệp sau này.

Lãnh đạo tham quan phòng học STEM tại Trường THPT Đầm Dơi. Ảnh: PVCFC

Theo đại diện PVCFC, giáo dục là một trong những nội dung được doanh nghiệp triển khai xuyên suốt trong các hoạt động an sinh xã hội nhiều năm qua. Trên nền tảng các chương trình học bổng và hỗ trợ điều kiện học tập cho học sinh tại nhiều địa phương, doanh nghiệp đang mở rộng sang đầu tư các mô hình giáo dục theo hướng chiều sâu, trong đó có giáo dục STEM.

Song song đó, công ty duy trì các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước, với Cà Mau là khu vực trọng điểm. Các chương trình tập trung vào hỗ trợ hạ tầng dân sinh, giáo dục, y tế và ứng phó thiên tai. Trong gần 15 năm, tổng ngân sách dành cho an sinh xã hội của doanh nghiệp ước khoảng 800 tỷ đồng.

Không gian học tập mới góp phần thúc đẩy tương tác đa chiều, khả năng làm việc nhóm, sáng tạo, tư duy phản biện của các em học sinh. Ảnh: PVCFC

Đại diện cho biết thêm, bên cạnh đóng góp trong phát triển đời sống xã hội, Phân bón Cà Mau còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái phát triển kinh tế địa phương. Cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau là một trong những đơn vị đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và nâng cao năng lực sản xuất tại vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Mỗi năm, PVCFC cung ứng hơn 900.000 tấn ure và gần 1,5 triệu tấn phân bón các loại cho thị trường trong và ngoài nước, đảm bảo ổn định nguồn cung, góp phần bảo vệ an ninh lương thực quốc gia. Tại Cà Mau, những giá trị đóng góp về cả kinh tế và an sinh của tổng công ty ngày càng rõ nét - đặt nền móng cho hành trình phát triển bền vững.

Hoàng Đan